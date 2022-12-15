巴掌聲超響！太玄宮堅稱惡意剪輯 網友再曝新視角影片

日前苗栗頭份太玄宮驚傳有女信徒遭乩童賞巴掌，影片流出後引起各界撻伐，不過事後廟方出面澄清，該影片絕非事實，而是拍攝者惡意剪輯，並揚言要對散播不實消息者提告。然而，昨（14）日晚間，有網友再度釋出從另一角度拍下的現場畫面，直指影片造假一說根本是廟方「硬拗」。

苗栗頭份太玄宮13日嚴正否認乩童甩女信徒巴掌一事，廖姓宮主更在14日的記者會上聲稱，影片整體都是借位拍攝，且當下現場有敲打鑼鼓的聲響，根本沒有人聽到影片中「啪」的巴掌聲，懷疑是被人後製加入。

然而14日晚間，有網友於TikTok再度上傳影片打臉廟方說法。不同於原影片的左邊視角，新畫面是從右邊拍攝，卻同樣可見到乩童用力揮動手臂後，女信眾背過身去摀著臉部，與原影片如出一轍，「那一巴掌聲音那麼大聲，你們都沒聽到？硬拗說是被後製剪輯」。

網友們也在留言處質疑，「這是要怎麼剪接阿」、「頭髮都飛起來了」、「啪的一聲？」、「打的聲音也太大聲」、「不是說有敲鑼打鼓跟鞭炮聲音嗎？」、「宮主說有鑼鼓跟煙火的聲音，到底是宮主耳朵有問題，還是我們的耳朵壞掉」。

該影片被轉貼到爆料公社後，同樣引發網友譴責，「所以這個攝影師也剪輯過的意思囉？」、「期待法院認證」、「真的是假鬼假怪」、「有錯不認還說謊！」、「有哪個神是專門在教人家乎人巴掌的」。

不過在14日的記者會上，影片中疑似遭掌摑的宋女解釋，她當時只是眼鏡被不慎拍掉，導致臉部刮傷，純屬意外情形，如果真被打巴掌應會臉部紅腫，但她沒有這類傷勢，並坦言各界的指控讓她壓力很大，輿論也已造成宮裡困擾。