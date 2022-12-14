快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商深夜突暫停營業！大門貼「閃人公告」 萬名網友笑翻狂讚

聯合新聞網／ 綜合報導
超商門口貼著一張「閃人公告」。圖擷自路上觀察學院
超商門口貼著一張「閃人公告」。圖擷自路上觀察學院

台灣的超商大多是24小時營業，而且密度還很高，時常走沒幾步就有一間。不過，一名網友在臉書上發文，分享在超商門口看到的「閃人公告」，而貼文曝光後也掀起熱議，高達萬名網友大讚晚班店員的心態很好。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，超商的玻璃門上貼了一張公告，上面用藍筆清楚寫道，「因大夜翹班，我明天學校要考試，沒可能幫他上（班），也沒有義務幫他，請大家體諒！！謝謝」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這心態很可以啊！要繼續保持，將來出社會才不會被老鳥莫名壓榨」、「很好！一定要先學會拒絕，這樣才會被尊重」、「多做也沒東西，盡本分就夠了」、「說話用詞很有條理，其實是思緒很棒的孩子，能夠在緊臨關頭做下慎重決定，未來一定能有所作為，考試加油呀」、「讚！超商那麼多，我可以去別家沒關係，同學考試加油」。

也有網友分享自身類似經驗，「以前在超商也是這樣，大夜班翹班，我就繼續上班，隔天早班來驚訝…問我怎麼還在這」、「以前在超商打工也是這樣，大夜班就是慣性睡過頭和遲到，還一副無所謂的樣子，耽誤別人下班時間真的很缺德」、「我以前打工也遇過大夜班遲到，結果還硬要我等大夜來，最後找不到人，店長自己上才放我走，而且也沒多給加班費，以前真的太傻了」。

最後，有網友提出正確的處理方式，「這晚班人太好了吧！大夜翹班是店長要煩惱的事，時間到閃人就好」、「其實晚班應該要打電話通知店長，不知道加盟店的規定是怎樣，之前在其他直營超商就有規定，如果大夜沒人，店長就要自己上」、「不是啊，沒人不是老闆的事嗎？應該老闆要去找人啊！關晚班什麼事」、「基本上遇到這種，就要叫店長自己出來卡了」。

超商 打工 便利商店

延伸閱讀

護照被丟掉！他「10年內遺失3次」 最慘恐半年內不能出國

他求解一道「新竹懷舊料理」菜名 高達99%客家人投降了

有神快拜！他為孩子製作冷氣袖珍模型 太過逼真網友讚嘆

菜賤傷農…高麗菜1個10元、3粒50元 網驚算術怪怪的：是話術？

相關新聞

7月就訂好跨年飯店 突獲知「多付6000否則沒房」氣炸

網友分享，自己7月時就已經訂好12月31日的跨年房間，沒想到9日卻接到一通電話，強硬表示「你來住就是沒有房間」，並說要再多付6000多元才有房住，讓原PO相當傻眼。

超商深夜突暫停營業！大門貼「閃人公告」 萬名網友笑翻狂讚

台灣的超商大多是24小時營業，而且密度還很高，時常走沒幾步就有一間。不過，一名網友在臉書上發文，分享在超商門口看到的「閃人公告」，而貼文曝光後也掀起熱議，高達萬名網友大讚晚班店員的心態很好。

他花錢找「一日女友」逛耶誕城！妹子帶孩同行 他嘆：連告五人都沒聽到

新北歡樂耶誕城近日舉行巨星演場會，吸引許多民眾前來共襄盛舉。不過，一名男網友分享，自己花錢找了一日女友去看告五人，沒想到對方竟牽著一名女童赴約，且過程中女童不是喊累想回家，就是一直吵著要上廁所，害得他最後連告五人都沒聽到就回家了，慘痛經驗引發網友熱議。

新竹海帶一點點賣30元！網含淚曝更慘單點 80元紅糟肉像吃剩

隨著物價持續上漲，外食的價格也明顯提高，以前可以百元解決一餐，現在恐怕有些困難。昨（13）日一名女網友在網路上發文，分享新竹要價30元的海帶份量，貼文曝光後也掀起討論，還有網友貼出連鎖便當店的超貴紅糟肉。

護照被丟掉！他「10年內遺失3次」 最慘恐半年內不能出國

隨著疫情解封，不少民眾會選擇出國旅遊。一名男網友表示，好不容易等到可以出國的時機，也存到足夠的旅費，卻被外交部領事事務局告知護照不能核發，原因是已經遺失第三次了，引發熱議。

共享汽車常被撞爛？網解答「新手駕駛練習車」：愛惜生命遠離iRent

近年來共享經濟興起，iRent、GoShare、WeMo等共享汽機車方便的特性也成為不少人代步的選擇。不過，街頭的共享汽車iRent卻時常被發現「傷痕累累」，網友解答，這是因為車輛常被當作「新手道路駕駛」的練習工具：「愛惜生命，遠離iRent」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。