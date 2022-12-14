超商深夜突暫停營業！大門貼「閃人公告」 萬名網友笑翻狂讚

台灣的超商大多是24小時營業，而且密度還很高，時常走沒幾步就有一間。不過，一名網友在臉書上發文，分享在超商門口看到的「閃人公告」，而貼文曝光後也掀起熱議，高達萬名網友大讚晚班店員的心態很好。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，超商的玻璃門上貼了一張公告，上面用藍筆清楚寫道，「因大夜翹班，我明天學校要考試，沒可能幫他上（班），也沒有義務幫他，請大家體諒！！謝謝」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這心態很可以啊！要繼續保持，將來出社會才不會被老鳥莫名壓榨」、「很好！一定要先學會拒絕，這樣才會被尊重」、「多做也沒東西，盡本分就夠了」、「說話用詞很有條理，其實是思緒很棒的孩子，能夠在緊臨關頭做下慎重決定，未來一定能有所作為，考試加油呀」、「讚！超商那麼多，我可以去別家沒關係，同學考試加油」。

也有網友分享自身類似經驗，「以前在超商也是這樣，大夜班翹班，我就繼續上班，隔天早班來驚訝…問我怎麼還在這」、「以前在超商打工也是這樣，大夜班就是慣性睡過頭和遲到，還一副無所謂的樣子，耽誤別人下班時間真的很缺德」、「我以前打工也遇過大夜班遲到，結果還硬要我等大夜來，最後找不到人，店長自己上才放我走，而且也沒多給加班費，以前真的太傻了」。

最後，有網友提出正確的處理方式，「這晚班人太好了吧！大夜翹班是店長要煩惱的事，時間到閃人就好」、「其實晚班應該要打電話通知店長，不知道加盟店的規定是怎樣，之前在其他直營超商就有規定，如果大夜沒人，店長就要自己上」、「不是啊，沒人不是老闆的事嗎？應該老闆要去找人啊！關晚班什麼事」、「基本上遇到這種，就要叫店長自己出來卡了」。