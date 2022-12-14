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他花錢找「一日女友」逛耶誕城！妹子帶孩同行 他嘆：連告五人都沒聽到

聯合新聞網／ 綜合報導
2022新北耶誕城。聯合報系資料照
2022新北耶誕城。聯合報系資料照

新北歡樂耶誕城近日舉行巨星演場會，吸引許多民眾前來共襄盛舉。不過，一名男網友分享，自己花錢找了一日女友去看告五人，沒想到對方竟牽著一名女童赴約，且過程中女童不是喊累想回家，就是一直吵著要上廁所，害得他最後連告五人都沒聽到就回家了，慘痛經驗引發網友熱議。

該名網友在Dcard抱怨，因為找不到女生陪他浪漫逛耶誕城，於是上網找了一日女友約好去看告五人。當天他興奮提早十分鐘到場，沒想到女方卻牽著小孩朝他走來，儘管她聲稱孩子只是姪女，但小孩全程都喊她媽媽，讓他當下十分錯愕與傻眼。

原po透露，但畢竟錢都花了，只好認命3人一起逛耶誕城，結果女童不是喊累想回家，就是一直要尿尿、大便，讓他抱怨「一點浪漫感覺都沒有」。儘管他同情對方24歲就當單親媽媽，但好不容易從台東北漂到台北生活的他，願望就是能跟漂亮妹子一起浪漫逛耶誕城，沒想到錢都花了，現實居然如此，「最後連告五人都沒聽到，因為這小孩說肚子痛要大便」。

文章曝光，網友們紛紛笑說，「這算一種詐騙嗎」、「想必你一生都不會忘記」、「換個角度想，你直接越級，體驗了一日夫妻帶娃行程好像也不錯」、「覺得對方很沒有職業道德，最後事主好可憐但好好笑啊哈哈」、「我懂你心情，我也是從台東特地提早訂票上去耶誕城享受聖誕氣氛的，結果朋友改變主意說在家看轉播吃火鍋就好」。

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