新竹海帶一點點賣30元！網含淚曝更慘單點 80元紅糟肉像吃剩

隨著物價持續上漲，外食的價格也明顯提高，以前可以百元解決一餐，現在恐怕有些困難。昨（13）日一名女網友在網路上發文，分享新竹要價30元的海帶份量，貼文曝光後也掀起討論，還有網友貼出連鎖便當店的超貴紅糟肉。

昨日一名女網友在Dcard上以「新竹滷海帶」為題發文，從照片中可以看見，紙碗內裝著一些切小的條狀海帶，份量大約只佔了紙碗不到5分之1，除此之外就沒有其他配料了，看起來相當寒酸。原PO也在照片中編輯文字，用白底黑字打上「新竹物價30元」，可以想像她有多傻眼。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「覺得這樣30元不貴的人，是從小當盤子長大？」、「果然新竹物價是出名的貴」、「新竹人代替道歉，但個人覺得盤子才在新竹夾海帶」、「新竹真的是全台最盤的縣市沒有之一」、「好貴！新竹物價好可怕」、「高雄這樣大概15到20元，有些可能10元而已」。

也有網友認為30元並沒有特別貴，「台北表示正常」、「海帶本來價錢就不算低」、「還好吧！雙北也這樣」、「從小新竹長大，大學都在台北，完全感覺不出來哪裡有問題」、「是碗太大導致量看起來很少」、「覺得貴的是多久沒吃小菜了，不知道現在的物價嗎？」、「30元喊貴，笑死」。

有網友在留言處分享連鎖便當店的誇張紅糟肉價格，80元只有6片左右，份量佔不到紙盒子的一半。對此，該名網友也忍不住直言，「不說還以為是吃剩外帶打包，這樣80元驚呆了！」