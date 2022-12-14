快訊

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

為解鎖手機…「女力報到」男星涉施暴前女友 2人掛彩送醫均遭起訴

新竹海帶一點點賣30元！網含淚曝更慘單點 80元紅糟肉像吃剩

聯合新聞網／ 綜合報導
網友PO出海帶要價30元（左）、紅糟肉要價80元（右）。圖擷自Dcard
網友PO出海帶要價30元（左）、紅糟肉要價80元（右）。圖擷自Dcard

隨著物價持續上漲，外食的價格也明顯提高，以前可以百元解決一餐，現在恐怕有些困難。昨（13）日一名女網友在網路上發文，分享新竹要價30元的海帶份量，貼文曝光後也掀起討論，還有網友貼出連鎖便當店的超貴紅糟肉。

昨日一名女網友在Dcard上以「新竹滷海帶」為題發文，從照片中可以看見，紙碗內裝著一些切小的條狀海帶，份量大約只佔了紙碗不到5分之1，除此之外就沒有其他配料了，看起來相當寒酸。原PO也在照片中編輯文字，用白底黑字打上「新竹物價30元」，可以想像她有多傻眼。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「覺得這樣30元不貴的人，是從小當盤子長大？」、「果然新竹物價是出名的貴」、「新竹人代替道歉，但個人覺得盤子才在新竹夾海帶」、「新竹真的是全台最盤的縣市沒有之一」、「好貴！新竹物價好可怕」、「高雄這樣大概15到20元，有些可能10元而已」。

也有網友認為30元並沒有特別貴，「台北表示正常」、「海帶本來價錢就不算低」、「還好吧！雙北也這樣」、「從小新竹長大，大學都在台北，完全感覺不出來哪裡有問題」、「是碗太大導致量看起來很少」、「覺得貴的是多久沒吃小菜了，不知道現在的物價嗎？」、「30元喊貴，笑死」。

有網友在留言處分享連鎖便當店的誇張紅糟肉價格，80元只有6片左右，份量佔不到紙盒子的一半。對此，該名網友也忍不住直言，「不說還以為是吃剩外帶打包，這樣80元驚呆了！」

新竹 Dcard 價錢 外食

延伸閱讀

他求解一道「新竹懷舊料理」菜名 高達99%客家人投降了

好市多「骨灰罈紅茶」換包裝 網曝最新造型笑：全家位子都準備好了

業者推超濃拉麵「整碗肉渣」 網笑稱：暗黑料理？

「新手駕駛」後照鏡收起來！網喊快逃：不是新手是殺手

相關新聞

7月就訂好跨年飯店 突獲知「多付6000否則沒房」氣炸

網友分享，自己7月時就已經訂好12月31日的跨年房間，沒想到9日卻接到一通電話，強硬表示「你來住就是沒有房間」，並說要再多付6000多元才有房住，讓原PO相當傻眼。

他花錢找「一日女友」逛耶誕城！妹子帶孩同行 他嘆：連告五人都沒聽到

新北歡樂耶誕城近日舉行巨星演場會，吸引許多民眾前來共襄盛舉。不過，一名男網友分享，自己花錢找了一日女友去看告五人，沒想到對方竟牽著一名女童赴約，且過程中女童不是喊累想回家，就是一直吵著要上廁所，害得他最後連告五人都沒聽到就回家了，慘痛經驗引發網友熱議。

新竹海帶一點點賣30元！網含淚曝更慘單點 80元紅糟肉像吃剩

隨著物價持續上漲，外食的價格也明顯提高，以前可以百元解決一餐，現在恐怕有些困難。昨（13）日一名女網友在網路上發文，分享新竹要價30元的海帶份量，貼文曝光後也掀起討論，還有網友貼出連鎖便當店的超貴紅糟肉。

護照被丟掉！他「10年內遺失3次」 最慘恐半年內不能出國

隨著疫情解封，不少民眾會選擇出國旅遊。一名男網友表示，好不容易等到可以出國的時機，也存到足夠的旅費，卻被外交部領事事務局告知護照不能核發，原因是已經遺失第三次了，引發熱議。

共享汽車常被撞爛？網解答「新手駕駛練習車」：愛惜生命遠離iRent

近年來共享經濟興起，iRent、GoShare、WeMo等共享汽機車方便的特性也成為不少人代步的選擇。不過，街頭的共享汽車iRent卻時常被發現「傷痕累累」，網友解答，這是因為車輛常被當作「新手道路駕駛」的練習工具：「愛惜生命，遠離iRent」。

同事怒批外送員「不讀書」才做這行 他氣喊：超無知！

外送工作不容易，除了面對店家漏餐的風險，還要注意行車安全，不過日前有位上班族指出，他陪同事拿外送飲料，到辦公室才發現「飲料有誤」，讓同事氣得怒稱「就是沒讀書才會去送外送」，引起原PO感嘆「有點生氣同事這麼無知」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。