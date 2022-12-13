同事怒批外送員「不讀書」才做這行 他氣喊：超無知！

外送工作不容易，除了面對店家漏餐的風險，還要注意行車安全，不過日前有位上班族指出，他陪同事拿外送飲料，到辦公室才發現「飲料有誤」，讓同事氣得怒稱「就是沒讀書才會去送外送」，引起原PO感嘆「有點生氣同事這麼無知」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，昨天他陪同事下樓拿外送，回到座位上發現飲料送錯了，原本點了珍珠奶茶跟紅茶，但外送員送來是珍珠奶茶跟百香綠。當下同事不滿紅茶送成百香綠，就開始罵外送員，說「外送員真的超廢，這麼簡單連送個飲料都會出錯，核對品項有這麼難嗎？」甚至傳訊息繼續抱怨「就是沒讀書才會去送外送」。

看到訊息後，原PO表示「當下我心裡有點生氣，也覺得同事很無知。因為我舅舅是跑外送的，他投資欠債，中年轉職遇到瓶頸，還要養家裡的小孩，之前想說去外送，工作門檻較低，而且時間也很彈性，這對他的經濟是一種解救」。

原PO氣憤指出，同事對外送員的偏見，這讓人不敢苟同，明明都是出來工作，沒必要得理不饒人吧！他表示「我舅舅也是國立大學畢業，只是轉換跑道不順利，願意這樣在外面風吹日曬跑外送，或是身兼多份工作的人，幾乎都有自己的苦衷，誰不想做事少錢多的工作。我真的很擔心我舅舅以及其他外送員，遇到像我同事這種以為自己花錢就是老大的人」。

網友看完後，回應「等等，不是店家做錯嗎？關外送屁事？而且百香綠還比紅茶高價」、「這同事腦進水？飲料又不是外送做的，做錯品項是店家的問題吧！整個情緒控管跟邏輯思維有問題」。