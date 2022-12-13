「新手駕駛」後照鏡收起來！網喊快逃：不是新手是殺手

很多人開車上路都遇過前方車輛貼著「新手駕駛」，一般人都會直覺要閃遠一點，以防對方開車技術不佳，不按牌理出牌造成車禍。有網友分享車陣中遇到「新手駕駛」的照片，只見轎車後照鏡呈現收起狀態，網友嚇壞喊快逃。

有位網友在臉書社團路上觀察學院貼出一張照片，笑稱「真的是新手（提示後照鏡）」。只見圖中轎車後方貼著「新手駕駛」的標示，仔細一看，發現車輛後照鏡已收起來，等於駕駛人無法透過後照鏡看到後方路況，只注意前方，po文一出吸引近兩萬網友按讚。

網友笑，「直接擺明告訴你，我沒在看後照鏡」、「開了有什麼用？這說明了他用不到後照鏡，側方後方自己小心」、「新手上路這麼多要注意的事項，又忙又急滿身大汗，哪有空看照後鏡」、「後照鏡是選配不是標配，他沒選而已，路上也一堆人沒選方向燈」、「當駕駛無所畏懼時，該害怕的就是旁人了」、「不用後照鏡的，不是新手是殺手」。

不少人分享遇三寶經驗，「等紅燈遇過一個沒開後視鏡，過去提醒她，她還問我怎麼開，我整個怕爆」、「當你看到交叉路口有人開雨刷的時候，一律閃邊就對了」、「我遇過好多個不知道怎麼關遠光燈的」、「手煞車不知道放下了沒？」、「我覺得更糟的是打左邊結果轉右邊， 打右邊結果轉左邊的，開車聲東擊西，我也是被打敗」、「遇過一個停在機車待轉區，下車走過來問我這邊可以停車嗎」。

也有人表示車主可能是貼心，「我在等紅燈的時候會收後照鏡，已經被熊貓保溫袋A到好多次了」、「應該是前面會車路幅太窄，先把耳朵縮起來」、「有時候我停紅綠燈的時候，看到很多摩托車在那邊鑽車陣，我會默默地把後視鏡收起來，為了自己也為了他人的生命安全著想」。