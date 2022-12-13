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若政府認真打房「打到你家房價崩」願意嗎？網點頭：一條件就可以

聯合新聞網／ 綜合報導
房市示意圖 記者許正宏／攝影
房市示意圖 記者許正宏／攝影

台灣的房價居高不下，也讓「政府如何抑制高房價」成為熱門話題。PTT上便有人因此提出討論，詢問網友們「若政府真打房，打到你家房價也崩，你願意嗎？」他認為，若政府認真下手，讓房價大幅下跌，一般民眾的房價跟著下跌，一般人真的能接受嗎？大多網友則認為只要是自住，其實並不會差太多。

該網友表示，台灣的房價也許不是最高，但也是數一數二穩的，在台灣買房真的很難賠錢。很多人都在說居住正義，如果今天政府真的放手一搏，也不鳥建商政治獻金、鐵了心要打房，新屋房價崩了，但你家的房子也崩掉50%，這樣你願意接受嗎？還是大家都是要打房，但是我家房價不能跌？

許多網友表示願意，認為「房價全崩對自住的人根本沒差」、「全崩有差喔，無殼蝸牛可以少花點錢」、「我家又不值錢，來互相傷害啊」、「要崩就崩沒差，讓台灣下一代可以輕鬆一點」、「便宜可以買更多，越崩越好」、「只有投資房產跟持有多數房產的人才有差」。

但也有網友認為房價大崩跌對一般人來說不一定是好事。「說自住沒差的，自身房價大概沒值多少」、「房價真的跌了，窮人不會相對有錢反而會更窮」、「推文嘴砲誰不會，房子不要說砍半，跌到價值比你的房貸還低看你會不會該該叫」、「價格崩了之後，你可能也會買不到房子，比你有錢的人一定買的比你兇」。

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