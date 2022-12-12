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水晶餃用微波爐加熱慘變炸水餃 她傻眼：跟石頭一樣怎麼咬？

聯合新聞網／ 綜合報導

雖然微波爐相當方便，但並非所有食物都可以放進去加熱。昨（11）日一名女網友在臉書上發文，透露自己把水晶餃放進微波爐，結果加熱後的口感變得像石頭一樣，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，她激動求助「急！水晶餃丟到微波爐加熱，出來變炸水餃了，跟石頭一樣怎麼咬啊？」從照片中可以看見，碗內的水晶餃外皮呈現白色，形狀也變得相當奇怪，和印象中外皮Q彈的水晶餃有些落差。

原PO把水晶餃放進微波爐加熱。圖擷自爆料公社
原PO把水晶餃放進微波爐加熱。圖擷自爆料公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「基本上沒有水份的食物不適合微波加熱」、「原來是水晶餃，我以為是小籠包」、「水晶餃泡到湯裡，這樣去微波就沒事了」、「要不要自爆住在哪區，我想妳的鄰居會想為自己家中加保險的」、「不是什麼東西都丟微波爐」。

也有網友分享自身類似經驗，「我上次把冷凍麵包放進去微波爐加熱，因為不知道需要多久，結果我又忘了顧…最後我獲得一塊焦黑的磚頭」、「我上次把冷凍貝果拿去微波，結果變成跟石頭一樣硬」、「我之前在超商上班，客人買了溏心蛋要微波，結局就此展開了」。

爆廢公社

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