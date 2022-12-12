iRent安全帽也能租？ 騎士車、帽不匹配挨批 網：可能誤會了

近日有民眾在騎車時，驚見其方騎士頭戴共享機車iRent的安全帽，卻騎著不是iRent的機車，他將畫面拍下並分享到網上，眾人紛紛批評該騎士「恥力很夠」，不過另有網友指出，現在某些租車行也會提供同款安全帽，市面上也有在賣iRent的搞笑貼紙，因此也有可能是誤會一場。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他日前行車時驚見前方兩位雙載騎士，兩人明明騎的是私人機車，後方乘客卻頭戴標有共享機車logo「iRent」的白底紅字安全帽，他將照片分享到網上後也掀起眾人熱議。

許多網友出聲批評，「安全帽這樣在路上戴都不會不好意思，也是很厲害了」、「現在年輕人恥力真的很夠」、「那個安全帽一堆人戴過然後又超臭，為啥還有人要」、「安全帽本身最佳保護力也只有3年，是不折不扣的消耗品，別為了省錢而犧牲自己的腦袋」。

更有人指出，每家共享機車都有類似情形，「GoShare也是很多人把他的帽子拿走繼續戴...好幾次打開車廂是沒帽子的」、「有租過打開坐墊發現只剩一頂的GoShare」、「Wemo的更多人幹去戴，台北每次出門幾乎都看得到」。

一名網友分享，若看到疑似偷拿安全帽的狀況，其實可以向iRent通報，他們會派人前往確認並回收自家安全帽，「之前看到文章，iRent會去回收非iRent上的安全帽，曾經發生過有阿公報警安全帽被偷，結果是iRent安全帽被回收」。

另外，也有人指出背後可能另有隱情，「說不定只是同款貼紙」、「如果是跟和運租的機車，車子外觀就跟一般機車一樣，他們也會提供這種安全帽」、「朋友曾經租和運摩托車，戴的就是這種安全帽」、「我上次有看過一種情況是有租一台共享機車，然後只有一個人騎，但是另一頂安全帽借給坐另外一台自用摩托車的乘客」、「可是我看過一群人出遊有人跟騎iRent的朋友交換帽子戴的」。