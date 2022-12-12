警察不是小丑！他見耶誕城同事「戴聖誕帽」暴怒 當事人卻回應：很值得

新北歡樂耶誕城吸引大批民眾前往沾染過節氣氛，當地警員也紛紛出動到周邊路口整頓交通，一名基層警員在行經耶誕城附近時，卻意外瞥見同僚邊戴聖誕帽邊執勤，讓他痛批此裝扮看上去就像小丑，萬一遇到突發狀況豈不是還要戴著聖誕帽追捕犯人，不過事後當事人之一的執勤警員出面反駁，認為頭戴聖誕帽其實有其用意。

「我們可是警察，不是小丑啊。」一名警員在臉書社團「靠北police」發文抱怨，日前他路過新北耶誕城會場旁的縣民新府路口時，看見多名正在路口指揮交通的台灣警察頭戴聖誕帽，他對此裝扮相當反感，「為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮喔？那維安出去外面協助擴大臨檢、攻堅也穿得跟聖誕老人一樣好了」。

該名警員接著指出，如果警察在執行交通整頓時遇到突發事件，比如要在現場處理暴力犯罪或者強制作為的逮捕動作時，他很難想像警察邊戴著聖誕帽邊大喊「停車、趴下」，或上前壓制上銬時的畫面會有多滑稽，「如果今天在場指揮交通的是私人保全，那你要怎麼裝扮那是你家的事，但我們是台灣警察，是代表台灣的執法機關，現場人來人往甚至連外國人都在看」，他更痛批就是因為這些莫名其妙的決策，許多民眾才會出現「警察是服務業」的錯誤想法。

這名警員認為，頭戴聖誕帽不僅看起來像小丑，而且遇到突發情況會更顯滑稽。圖擷自Facebook

該則貼文引來2,000多名網友關注點讚，許多人也認為此舉不妥，「遶境勤務的時候是不是要戴師公帽？」、「勤務規範沒有說要戴聖誕帽，但是有說服勤要戴警便帽喔」、「可以在不影響勤務安全的情況下做服裝調整，卻沒辦法按個人生理狀況自由決定穿長短袖？」、「其實要這樣搞，以後帽子就可以隨便戴了耶，想想就興奮」。

不過也有網友持樂觀看法，「回歸到警力配置來看，加強佈署不就是嚴防梨泰院慘案發生嗎？有多少小朋友看到警察伯伯、姐姐戴聖誕帽，都很開心得說謝謝，完全不會聯想到警察的尊嚴耶」、「本意也是為了拉近警察與民眾的距離，這樣確實有點可愛，警察尊嚴也不會因為帶個聖誕帽就不見，而是在親民之餘也仍能有執勤時的專業」。

留言處還釣出現場其中一名執勤警員出面回應，「這會很丟人嗎？沒去執勤的人在表示意見，會不會太斷章取義了，我是站得很開心啦」，該警員也回憶道，那天值勤時碰巧遇到下雨，他正在穿雨衣時，一位熱心民眾主動上前幫他撐傘，並對他表示感謝，「警察老公公，你辛苦了」，簡單的一句話就令他覺得一切都值得了，「我想在民眾面前，『尊嚴』跟『尊敬』，我會想要『尊敬』吧！」