他問「民進黨哪年輸最慘？」 鄉民回答一面倒：當時逼近滅黨

民進黨在今年九合一大選慘敗，拿下創黨以來最差成績，總統蔡英文也辭去黨主席。然而，昨（11）日一名網友在網路上發文，詢問鄉民「2008、2018、2022，哪一年是民進黨敗最慘？」貼文曝光後也掀起討論，多數網友都點名2008年。

昨日一名網友在PTT上以「哪一年的DPP（民進黨）比較慘？」為題發文，原PO在貼文開頭就直呼「現在感覺民進黨好像快要倒了」，也好奇詢問大家「2008、2018、2022，哪一年是民進黨敗最慘？」原PO提到「2008有陳水扁貪污問題、2018姚文智創下北市民進黨最低票數、2022一屍五命」等相關大事件。

貼文底下吸引大量回應，多數網友都回答2008年，「2008，那時候以為民進黨20年都爬不起來」、「當然是2008，那時民進黨都要滅黨了吧」、「只有2008，民進黨那時存在絕望感」、「絕對2008，那時候以為民進黨要倒了」、「2008啦！剩不到30席立委，還被馬英九破紀錄奪回政權，怎麼比？」、「2008的環境才是最慘烈，不僅是輸掉選舉，而是整個國際局勢都對台灣不利，綠營內部鬥爭不斷，深綠跟十一寇、四大天王之間殺到刀刀見骨」。