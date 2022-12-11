拿環保杯買手搖飲被貼貼紙留疤痕 大票苦主喊心痛：會想哭

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的環保杯被貼上貼紙。圖擷自Dcard
原PO的環保杯被貼上貼紙。圖擷自Dcard

隨著環保意識日漸抬頭，越來越多人會攜帶自己的環保杯去買飲料，同時還可以享受折扣的小優惠。不過，昨（10）日一名女網友在網路上發文，表示某天帶著環保杯到手搖飲店購買飲料，結果店員卻把貼紙貼在杯身上，導致心愛的杯子留下痕跡，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「店員小姐，這樣我真的好困擾啊…」為題發文，她透露某天去買手搖飲時，發現店員把貼紙貼在環保杯上，但因為已經碰到水了，也不敢輕易嘗試撕掉。原PO坦言這個環保杯要800多元，之前其他間店員都不會貼在杯身上，頂多浮貼在杯蓋，假設拿到飲料後馬上撕掉，就完全不會留下痕跡。

然而，原PO去買除膠劑想把殘膠清乾淨，沒想到只是輕輕塗一層在環保杯上，杯子就因此留疤了。雖然用吹風機吹熱、用化妝棉沾卸妝水，最後再用護手霜，有把殘膠弄到非常乾淨，「但那個疤我用不掉了…我的大象杯也是個歷經傷疤的孩子了，拜託飲料店員以後不要再貼在杯子上了！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「如果我是店員，我才不敢貼在環保杯上，感覺很容易被客訴」、「好慘！我自己也有大象杯，被貼會很生氣」、「超雷！這種貼紙超難撕」、「不是妳無理取鬧，這真的會想哭」、「這個很值得客訴吧…漂漂亮亮的杯子就這樣被毀了」、「把杯子當行李箱的店員」。

也有過來人分享類似經驗，「我也遇過，當時直接反映給店長，店家就賠我一個新的杯子，雖然店員傻傻的，不過至少他們的處理態度我很滿意」、「之前買飲料跟店員說不要貼杯子，貼杯蓋就好，結果他回我這樣不會泡」、「我上次被貼了一個貼紙，好不容易弄乾淨，結果第二天去買飲料（不同家）又被貼一個」。

最後，有網友提供除膠妙招，「用吹風機吹熱貼紙，應該可以順利撕下」、「如果用吹風機吹完，撕下來還是有殘膠的話，可以用橡皮擦擦喔！我都用這個方法，絕對乾乾淨淨沒痕跡」、「撕起來之後殘膠可以用膠帶黏，一直重複小幅度的黏，可以把膠黏起來，黏的時候不要直接把膠帶貼上去，要用沾的方式」。

Dcard

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