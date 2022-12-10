驚為天人的好吃！摩斯前員工揭內行人都點這款「神級漢堡」

日前有網友推薦連鎖速食店摩斯漢堡的一款隱藏版漢堡「小吉士漢堡」，價位只要銅板價40元，掀起討論，最近又有摩斯前員工分享店裡一款鮮少人知的漢堡產品，不少饕客都大讚「吃到這款驚為天人！」

一名曾在摩斯漢堡打工過的員工在《Dcard》發文，表示內行人都吃一款名叫「摩斯漢堡」的產品，價格70元，原Po提到漢堡內除了一片肉排之外還有「鮮嫩多汁的番茄、 爽脆清甜的洋蔥粒、鹹鹹香香的肉汁醬（個人覺得很像肉醬義大利麵的味道）」、「有原味和辣味可以選擇，也可以加價買雙層的肉」，他推薦辣味摩斯漢堡「綠綠的是墨西哥辣椒，辣度很夠，如果敢吃辣的可以試試看，比原味吃起來更過癮！」

原Po表示可以加價買雙層的漢堡肉。圖擷自Dcard

文章一出，立刻吸引許多網友留言「辣味比原味香！超好吃！」、「酷欸，下次點，之前都只點過米漢堡」、「吃摩斯好多年了，也是最愛這款」、「我也覺得這個很好吃」、「以前家裡都點米漢堡，我個人實在是不愛，後來吃到這款驚為天人」、「我都辣味加倍，超級好吃」、「這個好吃到我點過後再也沒有試過別的口味」、「我都點辣的，但每次都辣到把辣椒挑起來」，此外也釣出其他摩斯前員工「如果很愛那個肉汁醬的話，點餐的時候可以跟店員說要多肉汁醬，每次點都要加爆！」