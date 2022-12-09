奧客求「多買一顆飯糰」再給錢！外送員完成訂單 接1電話傻眼

隨著外送平台日益普及，越來越多人也習慣使用線上訂餐來解決三餐，同時誇張奧客也出現了。一名外送員在臉書上發文，表示日前接到一筆訂單，客人要求多買一顆40元飯糰，取餐時再補現金給他。沒想到，原PO完成訂單後，卻接到客服的電話，結局令他超級傻眼。

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」上發文，他在貼文開頭就氣憤直呼，「做人真的他X的不能太好！」原PO透露日前半夜接到一張飯糰的訂單，客人還傳訊息請他多買一顆，並再拿錢給他。原PO認為不是香菸應該沒關係，於是自己就幫對方買了。

送餐到客人手中時，原PO收取原本的226元，再加上多買的飯糰40元，總共是266元，「他拿1066元給我，我找了800元給他」。沒想到，訂單完成過沒多久，原PO接到客服來電，表示他對客人超收金額，因此那筆訂單直接被取消。原PO也在留言處傻眼解釋，「熊貓沒辦法關閉現金單，簡單來說，客人付了266元，然後再用點餐App去申訴我超收，那個40元熊貓就會退費給他」。

客人要求原PO幫忙多買一顆飯糰。圖擷自外送員的奇聞怪事

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「拍拍你，防人之心不可無就是這樣」、「那種人最好吃飯糰噎死，好心買又搞外送員，現在訂餐都皇帝是不是，吃飯都不用錢？」、「原來他的人品只值40元」、「為什麼這些人那麼會找漏洞呢？」、「有夠垃圾⋯」、「怎麼會有這樣的人，沒有感謝還這樣，如果真的是故意的話，以後一定會有報應」、「提告提告，年終獎金就有了」。

也有外送員分享自身類似經驗，「我都直接把公司規定翻出來，不給代買，就是怕這種鬼事」、「代買什麼東西都一樣，直接拒絕並且跟派單備註」、「還好我都拒絕客人，不管客人態度好還差，我都截圖告知派單，強調客人有此行為」、「你算很好了…我都遇到客人直接打給店家，然後讓外送員代墊的」、「千千萬萬不要幫客人多買東西，無論如何都拒絕，避免造成停權風險」。