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這樣下注就會中？他一圖揭世足16強賽「驚人巧合」：超邪門

聯合新聞網／ 綜合報導
卡達世足賽掀起全球足球狂熱。 美聯社
卡達世足賽掀起全球足球狂熱。 美聯社

卡達世足賽掀起全球足球狂熱，不管是不是球迷都相當關注賽事發展，近日16強戰事剛結束，就有民眾發現4天共8場比賽，每日的比數總合都是「7」，驚人巧合讓他直呼「超邪門」。

原PO昨天（7日）在臉書社團發文表示，他在16強賽前2日賽事結束後發現當天前後兩場的比數相加皆為「7」，因此6日克羅埃西亞對日本以1:1結束賽事後，他立刻下注運彩3:2測試，結果巴西對南韓賽事超果為4:1，雖沒押中，但2場比數相加仍為「7」。

隔日在摩洛哥與西班牙以0:0踢平後，他便馬上包牌下注葡萄牙對瑞士比數為「5+:1、5+:2、4:3」，最後結果不出所料，再次出現比數加總為「7」的巧合，讓他驚呼「整個超邪門」。

原PO一圖揭露世足16強賽驚人巧合。 圖／翻攝自爆廢公社二館
原PO一圖揭露世足16強賽驚人巧合。 圖／翻攝自爆廢公社二館

規律曝光後引起網友討論，紛紛留言「扯」、「太厲害了，根本就神預測」、「你知道的太多了」、「財富密碼」、「路邊的阿公阿嬤都是這樣算牌的，然後就會大喊孤星控柒」、「半準決賽會不會也這樣」，有人還發現另一規律「還有第一場開雙、第二場開單」、「16強每天都這麼剛好11點場雙3點單」。

也有網友笑說，原PO這招已經沒有了，「你把秘密說出來了，八強就換路了」。

卡達世足 世足運彩

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