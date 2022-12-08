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長知識！市場魚缸為何要放豆腐？ 專家解答原來有這功能

香港01／ 撰文：夏洛特
有民眾日前發文，與網民討論為何市場中的魚缸會放入小量炸豆腐。香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時解釋，炸豆腐其實有淨化及清潔魚水的作用。圖／擷自「香港街市魚類海鮮研究社」
有民眾日前發文，與網民討論為何市場中的魚缸會放入小量炸豆腐。香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時解釋，炸豆腐其實有淨化及清潔魚水的作用。圖／擷自「香港街市魚類海鮮研究社」

去市場買魚時，是否留意過魚缸中有豆腐？。有街坊日前發文，與網民討論為何市場中的魚缸會放入小量炸豆腐，有人認為「是魚糧」，有人指出是「化氣泡」，而香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問解釋，炸豆腐其實有淨化及清潔魚水作用，「不是給魚吃的，不要搞錯」。

該名街坊在facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」發文，詢問網民「想請問魚缸水面上，放豆腐有什麼作用的」，並上載圖片。從圖片可見，有6塊炸豆腐浮在魚缸水面上。

帖文引來網民熱議，令人吃驚的是，原來不少人以為是魚糧，「30年來我都以為係魚糧」、「我有試過這樣餵家裡的魚……當然是被念了」，亦有人打趣地說「煮魚腩加豆腐更好吃」、「那些魚不會游水……所以給水泡」。有網民就認真分析，指豆腐其實是鮮魚的「救命藥」，「魚多會出現氮氣，氮氣多魚會缺氧，會死。小量油可以破壞啲氮氣聚集」、「有油可化泡泡」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問指出，炸豆腐的作用其實是「淨化水質」。他解釋，由於魚群數量龐大，「魚車打氣再搬到攤子」的交易過程中，魚群掙扎時魚刺便有可能刺傷彼此，「有時魚會流血水」，而當魚攤利用氧氣機打出氧氣時，氣體會將血水帶上水面，「血水浮上水面，水會混濁」，於是店家透過放入炸豆腐作「吸收、清潔」，「可以吸走髒污物，所以水缸水很清淨…客人才會覺得衛生」。

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文章授權轉載自《香港01》

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