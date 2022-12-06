台灣人開車不懂「拉鍊式匯入」？ 網掀論戰：三寶還是少數

自國外興起的行車準則「拉鍊式匯入（Zipper Merge）」近年也在台灣普及，指的是當兩車道合併成單一車道時，兩邊車流可以像拉鍊一樣，以一左一右輪流通行的原則進入，此舉不僅能減少行車衝突，還能有效疏通車流。然而近日一位台灣駕駛卻痛批，許多民眾依舊不懂此原則，非但不禮讓其他車道還狂按喇叭。

一位駕駛在PTT發文抱怨，他日前遇到兩線變一線的狀況，根據道路交通安全規則102條規定，「交通壅塞時應互為禮讓，逐車交互輪流行駛」，所以實際上應該是左右兩道的車輪流切換駛入車道，當時他在右車道，左車道一台車開進去後，本該輪到他進入，卻被左邊的駕駛按喇叭還硬擠過去，讓他怒轟「拉鍊式匯入在台灣就是個笑話對吧？」

道路交通安全規則102條中明確規定，遇二車道進入同一車道時，兩方應相互禮讓，逐車輪流行駛。圖擷自全國法規資料庫

許多網友無奈表示，台灣駕駛都是先搶先贏，「通常是比誰兇」、「沒罰則，就是看臉皮」、「笑死，很有感」、「事實就是太多人一看到虛線就想匯入，不知道在急啥」、「我覺得很多人根本不知道，我都會讓一台，經常有第二台想要跟車硬插，我就直接長按喇叭」、「活在台灣真的是麻木了，遇到人品好才要覺得奇特」。

不過也有網友反駁，其實大部分駕駛都會禮讓，不讓的人才是少數，「我的經驗，路人大概8成會遵守拉鍊式，除非你動作太慢」、「大部分都會用拉鍊式，有一小部分則是不會（雙北經驗）」、「8成的人會遵守+1，剩下的本來就是寶，不用太期待」、「不會的是三寶，總是會有的沒辦法，跟佔內線一樣」、「一個月遇不到一台的東西，直接被你講全都是笑話」。