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保護傘公司？告示牌寫「員工出入口 請勿進入」像極恐怖電影地鐵站殺人魔

聯合新聞網／ 綜合報導
告示牌寫著「員工出入口，請勿進入」的標語，令人毛骨悚然。 圖擷自路上觀察學院
告示牌寫著「員工出入口，請勿進入」的標語，令人毛骨悚然。 圖擷自路上觀察學院

日前一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片，照片中環境髒亂不堪，有種惡靈古堡的FU，還貼告示牌寫著「員工出入口，請勿進入」的標語，令人毛骨悚然。原PO表示「我是不會想進去啦，感覺進去就出不來了」，引發網友熱議。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「這是防止外人闖進去？還是防止裡面的東西衝出來？」、「感覺進去之後，裡面會有一群喪屍衝出來」、「進去，就是另一個故事了」、「命案現場的場景，都可以拍電影了」、「看起來像恐怖電影地鐵站殺人魔」、「電影裡，好像就是會走進去，然後一個一個被…」、「看完毛毛的，有一種陰屍路的感覺」、「可憐的員工，這公司已經廢了吧？」

有網友KUSO的表示「這是鬼屋出入口，要像鬼才可以進去」、「六萬八千分之一月台入口」、「感覺裡面有隱藏任務」、「這裡面是不是保護傘公司？要先補血和彈藥才可進入」、「提示：需要鑰匙」、「員工，地下一層打怪」。

告示牌

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