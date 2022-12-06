為什麼醫院裡有滑水道？ 網友解答驚呼「長知識」
醫院應該是個嚴肅的地方，沒想到竟出現「滑水道」？有網友近日在臉書「路上觀察學院」發文詢問，為何醫院會出現看起來像滑水道的淺藍色溜滑梯，熱心網友也解答這座巨型物體的功用，留言區直呼「長知識了」。
網友PO出一張照片，只見醫院建築物的室外區出現巨型淺藍色溜滑梯，乍看之下就跟水樂園的滑水道沒兩樣。貼文一出引發熱議，網友搞笑留言：「院長夫人回來時，給秘書逃跑用的」、「水療道吧」、「醫生到急診快速通道」、「我上次去玩，要500」、「付不出醫藥費的時候，醫生就會從那邊把你扔…」、「吃流水蕎麥麵要用的」、「運送大體專用」。
圖中的醫院為國軍桃園醫院新竹分院（俗稱新竹空軍醫院），有網友翻出該院的線上院史館解答，看起來像滑水道的大型溜滑梯其實是「五病房及六病房逃生安全滑梯」，緊急狀況發生時可供不便行走的病人逃生。
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