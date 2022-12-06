逛菜市場媽讓小孩當街拉屎快閃 網氣炸：遛狗都還會清理

「現在的一些父母到底是多放任孩子啊？」有網友抱怨去他逛菜市場，遇到一個3、4歲男童當街拉屎，媽媽幫小孩擦完屁股就走人，徒留一坨屎和其他人在現場尷尬。

原po在爆怨2公社發文，他去買菜，看見一個3、4歲的男童喊媽媽說「想大便」，媽媽沒帶孩子找廁所，直接當場脫褲子就讓孩子在馬路上拉屎，街道旁邊是間早餐店，同時還有不少客人在用餐。

原po指出，早餐店員當場過來制止，媽媽卻回答「小朋友沒關係啦」。等孩子拉完屎，媽媽幫孩子擦完屁股、穿好褲子，留下一坨屎，母子就走了，只留下傻眼的店員和路人。

原po質疑，去公園遛狗，都還要幫狗清理排泄物，「這個媽媽現在是怎樣？讓孩子在人家店門口，還是路中間直接拉，還不清理，完全不顧及會不會有人踩到，旁邊早餐店的人吃不吃得下，一句小孩子沒關係就無敵了嗎？」

網友氣憤，「不是父母放任孩子，是父母自己放飛自己。把自己的孩子當狗一樣」、「她把孩子當狗養？人家遛狗都還知道要撿狗便呢」、「這應該可以舉報罰款吧？隨地大小便」、「以後看到路上的大便，請別都賴給不會說話的毛小孩」、「她哪個年代的」、「我以為在餐桌上換尿布就很噁了，原來還有更噁的」。

有人替孩子未來擔心，「比帶寵物飼主還不如，大部份飼主都會自己處理寵物排泄物」、「這種媽媽教出來的小孩，未來堪慮」、「果然只要自己不尷尬，就是別人尷尬」、「想養成未來的安柏(強尼戴普前妻)？」

不少人見過，「在路邊看過成年男性在別人家門口花盆裡尿尿」、「之前餐廳有媽媽拿杯子給小孩尿尿用」、「前幾天看到小男孩對著馬路水溝蓋尿尿，媽媽在旁邊，還很自然」、「我也在菜市場看過小女生自己脫褲子，在攤商位子前小便的，而且還不是只有一次」、「在百貨公司的餐廳上班，真的有客人讓孩子拉在門口的...可能覺得很丟臉，連屁股都沒擦就拉著孩子跑了，剩下一群服務生跟客人看著那坨屎風中凌亂」。