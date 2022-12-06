每餐控制100元內可能嗎？ 網吐槽先戒掉「1件事」輕鬆達成

近日一位台北民眾抱怨，他發覺自己最今開銷太大，點外送幾乎每餐都會破百，讓他好奇現在是否還有人能控制每餐都不吃超過100元。對此，許多網友直言這並非難事，更勸他想省錢就不要「叫外送」，絕對能省下大筆費用。

一名網友在PTT上發文詢問，「現在還有辦法一餐控制在100元內嗎？」他表示，最近覺得每天點外送真的太燒錢，想起自己以前為了存錢，都會把一餐壓在百元以內，但現在他雖便買份早餐就超過一百，多數便當也都破百，讓他好奇現在是否還有人能夠每餐都控制在100元以下。

許多網友表示其實這一點也不難，「完全可以好嗎」、「很簡單吧」、「輕輕鬆鬆，每天不花超過150」、「早餐超過100是多肥」、「台北市都找得到一堆60元便當了，你沒努力找吧」、「有啊，早上買兩盒炒麵、2杯豆漿，早餐午餐一起解決，只花120」、「其實一份便當的份量還蠻多的，如果切成兩餐吃，我個人是足夠」、「自助餐我都吃65」。

還有網友建議，可以先從改掉叫外送的習慣開始做起，「自從熊貓運費調來調去後就沒叫外送了，光停外送就省很多」、「為什麼想省錢還用外送...？」、「外送的早餐是真的貴，我偶爾才會叫外送，不然都是騎車去拿」、「嫌貴叫外送是什麼概念」。

不過也有人認為，若住台北確實不易達成，「現在台北很多早餐店很多都近百或破百了」、「早餐還好，其他兩餐在台北可能小難」、「外食很難」、「可以，但是吃不飽」、「物價漲那麼多，100塊真的是虐待自己」、「要100內可以，但你肯定就要委屈自己不能吃喜歡吃的」。