金山鴨肉價目表「複習數學乘法」 網笑：老闆用心良苦

新北市金山廟口的金包里鴨肉，自1958年創立至今，是金山廟口老街中最有名的餐廳，想吃什麼要自己端，客人們都端著菜逛街，是金山老街奇景之一。

這間「金山鴨肉」沒有飯類，副餐就是吃炒麵，份數價格都有清楚標價，直接喊要幾份即可，幾乎是曾經有到過金山老街的人都會吃過的一間店。最近隨著物價漲，以前一份只賣30元現在40元，最近老闆貼出新價目表，引發網友熱烈討論。

日前一名網友在臉書社團「搞笑天堂」上貼出一張照片，照片中見一價目表，寫著「炒麵一份40元、二份80元、三份120元」，看似無違和，有網友突破盲點「這不是在說客人的數學不好」，而是老闆用心良苦「就是不打折啦！」真有個性。

照片底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「雞供ㄟ，這不是廢話嗎？」、「肯定是擔心大家算數不好」、「以為有便宜到，結果是在複習數學的乘法」、「教數學的沒錯」、「老闆怕你算錯錢」、「教乘法，用心良苦」、「對付那些腦袋燒壞的奧客剛好」、「因為會有奧客說三份100可以嗎？」

也有不少網友分析「板子切太大塊了，本來只是要寫一份40就好，剩下空白太多，只好這樣補滿」、「其實是寫給老闆自己看的，免得算錯錢」、「老闆以前是教幼稚園的」、「超過4份不賣」、「物價上漲，買再多也沒有折扣，受教了」、「用來提醒大家，沒有折扣」、「價錢公道，童叟無欺」。