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老闆掛布條稱「要去柬埔寨」卻消失三個月 網歪樓：其實早就回來了

聯合新聞網／ 綜合報導
店家掛布條，表示老闆要去柬埔寨，一個月回來，但三個月過去，店家卻遲遲沒有開門，也讓原PO聯想到柬埔寨的詐騙事件。圖擷自路上觀察學院
店家掛布條，表示老闆要去柬埔寨，一個月回來，但三個月過去，店家卻遲遲沒有開門，也讓原PO聯想到柬埔寨的詐騙事件。圖擷自路上觀察學院

許多人為了高薪遠赴柬埔寨打拼，卻幾乎都「一去不復返」，日前有網友發布了一張圖片，圖中的店家掛上布條，表示老闆要去柬埔寨，店休一個月，但三個月過去，店家卻遲遲沒有開門，讓原PO想到柬埔寨的詐騙事件，猜測老闆是不是也「回不來了」。不過網友們從圖片中看出端倪，紛紛歪樓表示「其實老闆早就回來了」。

一位網友在「路上觀察學院」發布一張照片，圖中的手搖飲和鹹酥雞店家都拉起鐵門，並掛上「老闆去柬埔寨，店休一個月唷！」的布條，幾個裝滿的黑色垃圾袋擺放在門口，也顯現老闆沒有再來過店家處理垃圾的跡象。原PO更在貼文表示「老闆，這個布條已經掛了三個半月了，歹就補（還好嗎）……？」，布條上寫的柬埔寨和消失三個月的老闆，都不禁讓人聯想到台灣民眾被誘拐至柬埔寨的詐騙案件。

沒想到網友們看到這篇貼文卻引起了意外的討論，原來是店門口的黑色垃圾袋，彷若是進行完「器官買賣」後遺棄的的部分，讓網友們大開「地獄梗」，歪樓表示「老闆早就回來了啊，一直躺在店門口各位沒看到嗎」、「那幾袋垃圾袋…老闆拼圖…？」、「掏心掏肺的老闆」、「老闆本人分12期回國」、「先去金邊看看，詐騙沒那麼好心還幫你寄回來 」、「可能老闆發現柬埔寨比較好賺？反正也是切切排骨」。

柬埔寨 詐騙

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