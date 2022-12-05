1200飛了！騎士遭檢舉怒嗆「有礙到你嗎？」 網見照片嘆：駕照白考

新北市汐止一位民眾抱怨，他日前騎車上路因未打方向燈遭後方駕駛檢舉，依法開罰1,200元，他爆氣表示，自己沒打方向燈又沒影響其他人，為何要被檢舉，更稱對方是檢舉魔人。豈料貼文曝光後，引起大批網友撻伐，直言該男子才是「違規魔人」。

一名男子在臉書社團「汐止集團」發文討拍，他表示自己日前騎機車時，因未打方向燈被後方汽車檢舉，隨後收到1,200元紅單，他對此爆氣怒嗆，「真的不曉得這樣不打方向燈是有影響到你的行車嗎？還是你覺得這樣檢舉你很快樂？」更稱對方簡直是檢舉魔人。

貼文曝光後，多數網友一面倒痛批該男子分明違規在先，「這樣開在路上真的很恐怖」、「不打方向燈是要後面的擲筊猜你要往左往右？」、「真的會影響，之前我騎車看到前面騎士的人沒打以為要左轉，厲害了起步靠左到一半秒右轉，差點撞到」、「駕照怎麼考的，這不是基本的嗎？」、「下次記得打燈就好啦，當然也可以不打，反正也不影響你繳罰單」。

也有一些網友表示與該男子同病相憐，「我也被檢舉魔人拍了，噴了1200，我懷疑是用車子行車記錄錄影後再截圖」、「我搬來汐止8年，每天貨車送貨，被開（單）方向燈至少25次，臨停也有20次內，只能說汐止人很守法」、「被警察開通常就算了…但民眾檢舉就真的很賭爛」。