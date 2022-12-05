快訊

泰山重訊：出售全家股份處分利益54億元 不清楚誰接股票

國內現第二例「H1N2v」流感 莊人祥：非人流感、從豬隻感染機率大

獨／不當台北市副市長！ 李四川喊話蔣萬安：別找老面孔

1200飛了！騎士遭檢舉怒嗆「有礙到你嗎？」 網見照片嘆：駕照白考

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男子抱怨，他因沒有打方向燈被檢舉魔人檢舉，慘遭開罰1,200元。 圖擷自Facebook
一位男子抱怨，他因沒有打方向燈被檢舉魔人檢舉，慘遭開罰1,200元。 圖擷自Facebook

新北市汐止一位民眾抱怨，他日前騎車上路因未打方向燈遭後方駕駛檢舉，依法開罰1,200元，他爆氣表示，自己沒打方向燈又沒影響其他人，為何要被檢舉，更稱對方是檢舉魔人。豈料貼文曝光後，引起大批網友撻伐，直言該男子才是「違規魔人」。

一名男子在臉書社團「汐止集團」發文討拍，他表示自己日前騎機車時，因未打方向燈被後方汽車檢舉，隨後收到1,200元紅單，他對此爆氣怒嗆，「真的不曉得這樣不打方向燈是有影響到你的行車嗎？還是你覺得這樣檢舉你很快樂？」更稱對方簡直是檢舉魔人。

貼文曝光後，多數網友一面倒痛批該男子分明違規在先，「這樣開在路上真的很恐怖」、「不打方向燈是要後面的擲筊猜你要往左往右？」、「真的會影響，之前我騎車看到前面騎士的人沒打以為要左轉，厲害了起步靠左到一半秒右轉，差點撞到」、「駕照怎麼考的，這不是基本的嗎？」、「下次記得打燈就好啦，當然也可以不打，反正也不影響你繳罰單」。

也有一些網友表示與該男子同病相憐，「我也被檢舉魔人拍了，噴了1200，我懷疑是用車子行車記錄錄影後再截圖」、「我搬來汐止8年，每天貨車送貨，被開（單）方向燈至少25次，臨停也有20次內，只能說汐止人很守法」、「被警察開通常就算了…但民眾檢舉就真的很賭爛」。

交通違規 機車騎士 罰單 汐止

延伸閱讀

婦女搭台鐵玩手遊、踢椅背 列車長勸說遭反嗆 網教1招反制：讓別人先不能站

過個橋就到！他講完電話發現「司機偷上國道 」 還嘴硬：我走最近的

台北街頭驚見「無後座力砲」還附教學 日網友傻眼

紅燈秒數太長！女騎士立側柱還翹腳 網歪樓喊：黑絲襪給過

相關新聞

1200飛了！騎士遭檢舉怒嗆「有礙到你嗎？」 網見照片嘆：駕照白考

新北市汐止一位民眾抱怨，他日前騎車上路因未打方向燈遭後方駕駛檢舉，依法開罰1,200元，他爆氣表示，自己沒打方向燈又沒影響其他人，為何要被檢舉，更稱對方是檢舉魔人。豈料貼文曝光後，引起大批網友撻伐，直言該男子才是「違規魔人」。

館長爆台灣年輕人「3分之1是黑道」 網痛批胡扯：同溫層太厚

網紅「館長」陳之漢近來頻頻開砲民進黨「背後都是黑道」，甚至找來前時代力量立委黃國昌一同痛批黑道治國，於是有網友翻出館長2017年的直播片段，他在裡頭聲稱「台灣年輕人3分之1都混過黑道」，引來眾人批評，指出館長要不是沒有數字概念，就是黑道同溫層太厚。

她眼尖發現芝麻香鬆外包裝有蟲 網留言一款巧克力：壁虎也愛

到賣場購買商品時，除了要確定有效日期，也要檢查一下有無異樣。昨（4）日一名女網友在臉書上發文，分享芝麻香鬆的外包裝有兩隻蟲，而貼文曝光後也掀起討論，有一名男網友貼出罐裝巧克力豆外面有壁虎的照片。

台灣觀光景點文化感弱？他提「只有吃跟風景」 兩派鄉民掀戰

不同國家都有自己的文化，像是傳統服飾、在地料理、宗教信仰，或是知名景點等。昨（4）日一名網友在網路上發文，提到台灣觀光景點的文化感薄弱，大多都是美食和風景，沒有什麼觀光氣息可說，而貼文曝光後也掀起討論。

她穿瑜珈褲健身偶遇男同事「視線下移」 網直言很正常：男生穿棉褲也會

許多女生上健身房或去運動時會穿著較貼身的瑜珈褲，運動時較無阻力且方便觀察運動姿勢，然而近日一名女子卻表示，她穿瑜珈褲去健身房時巧遇男同事，被對方緊盯下半身好幾秒，讓她覺得十分尷尬，不知道以後是否還要和對方打招呼。

台人開車愛插隊？荷蘭駕駛曝當地考照「超難基本功」：考了4次才過

台灣交通亂象經常成為鄉民爭論的話題之一，近日一名網友就好奇「台灣人愛排隊，為什麼開車一直插隊？」他直言開車上路可見各種插隊、鑽車縫，「還有在高速公路下交流道插隊、衝到加減速車道最後才鬼切的天天上演」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。