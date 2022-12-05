館長爆台灣年輕人「3分之1是黑道」 網痛批胡扯：同溫層太厚

網紅「館長」陳之漢近來頻頻開砲民進黨「背後都是黑道」，甚至找來前時代力量立委黃國昌一同痛批黑道治國，於是有網友翻出館長2017年的直播片段，他在裡頭聲稱「台灣年輕人3分之1都混過黑道」，引來眾人批評，指出館長要不是沒有數字概念，就是黑道同溫層太厚。

一名PTT網友翻出館長2017直播時曾說過，「台灣年輕人3分之1都混過黑道，每一個都嘛什麼幫、我幾年幾班」，該網友對此表示，這番言論似乎太過誇大，如果真的那麼多人是黑道，那豈不是四處都是黑道了，「他是不是在造謠恐嚇啊，而且他也沒證據就隨便說說」。

網友們見此也不以為意，「聽他在唬爛」、「不知道他哪來的數據，八成隨口唬爛的」、「三分之一，他是不是沒有數字概念？」、「館長最好會去想什麼取樣偏差啦，他身邊=台灣」、「總不會把那種念國中時會染金髮的就直接當成混過吧？」、「小89不算黑道，國中時認識一堆，學歷不高但後來也都走正途，人也很好」。

有網友則認為是因為館長的生活圈比較特殊，「你不學好，周圍都這種人渣」、「以他的生活圈應該是如此吧，1/3我還覺得有點低」、「他身邊都黑道啊，就以為黑道很多」、「他的圈子1/3很正常吧」、「館長說的那是黑道同溫層吧」。