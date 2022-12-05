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台人開車愛插隊？荷蘭駕駛曝當地考照「超難基本功」：考了4次才過

聯合新聞網／ 綜合報導
交流道塞車回堵示意圖。報系資料照
交流道塞車回堵示意圖。報系資料照

台灣交通亂象經常成為鄉民爭論的話題之一，近日一名網友就好奇「台灣人愛排隊，為什麼開車一直插隊？」他直言開車上路可見各種插隊、鑽車縫，「還有在高速公路下交流道插隊、衝到加減速車道最後才鬼切的天天上演」，不解為什麼台灣人的駕駛習慣如此差勁？

文章引來一名荷蘭當地的駕駛人回文，他提到一切都和「駕駛教育」有關，他表示在荷蘭當地要取得駕照超級困難，他的同事甚至考了4次才通過考試，「這裡的考照訓練，把『讓』當成基本功在要求」。

何為駕車的「讓」？他舉例當兩車道匯入一車道時，「一台左側車過，第二台左側車會讓右側車過，一左一右，沒有人搶道」，他也趁機開酸，在荷蘭只要打方向燈，後車基本上都會禮讓，怎料「回到台灣開車打方向燈要變道，後車竟然加速想要超車」。

不只如此，荷蘭也相當要求「駕駛要有眼神交會」，如在行人穿越道要禮讓行人時，駕駛必須要跟行人有眼神或手勢交會，行人才會安心知道駕駛有看到他、會禮讓他，且車輛前面三片玻璃需要保持清澈可看透，還有在高速公路或快速道路內側行駛時，超完車要回到原車道，或看到後車比你快速行駛時，你都要讓到外側去。

許多網友聽了荷蘭的「駕駛教育」後不禁大讚，「荷蘭這種教法才正常」、「台灣人開車要對方讓一下，好像要他們的命一樣」、「你說的第一點『拉鍊式匯入』，在台灣要碰到懂的駕駛真的少得可憐，有時候要讓車，後面的就硬要跟著幹進來」。

PTT 駕照 高速公路 車道 駕訓班

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