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台灣觀光景點文化感弱？他提「只有吃跟風景」 兩派鄉民掀戰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為台灣觀光景點的文化感薄弱，圖為寧夏夜市場景。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO認為台灣觀光景點的文化感薄弱，圖為寧夏夜市場景。 示意圖／聯合報系資料照片

不同國家都有自己的文化，像是傳統服飾、在地料理、宗教信仰，或是知名景點等。昨（4）日一名網友在網路上發文，提到台灣觀光景點的文化感薄弱，大多都是美食和風景，沒有什麼觀光氣息可說，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「沒有文化才是台灣觀光問題吧」為題發文，原PO表示台灣的觀光景點大多都環繞著食物和風景，假設產香菇的地方，就會推出炸香菇；產金針花的地方，則會推出炸金針花。原PO認為台灣的觀光景點文化感薄弱，只有花錢蓋出來的大型建築物，或是鐵皮屋和凌亂的交通，整體毫無觀光氣息可言。對此，原PO在貼文的最後猜測可能原因，「是取決於文化很low吧？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「教改改到古文都沒了，自然沒有文化」、「沒賦予意義的裝置藝術，就只是大型垃圾」、「台灣吃的其實也不怎樣，就是小吃而已」、「台灣的文化，台灣人自己都瞧不起」、「所有都是流行一陣一陣的，沒有什麼留下來」、「有文化的地方，只要變成觀光地區就沒文化了」、「東西就是不精緻也不夠特別，整天吃吃吃」、「把食物隨便包裝一下就說是名產」。

也有網友提到，「宮廟文化就是啊，但年輕人又不愛」、「我認為台灣最好的景點是自然景觀和寺廟古蹟」、「陣頭可以是文化，陣頭跟流氓也沒有必然關聯」、「宮廟文化對外國人來說應該很不錯」、「台灣要能好好包裝的文化，最簡單就是元宵節」、「南蜂炮、北天燈，外加各種燈會」、「珍珠奶茶勉強算發展起來的本地台灣文化」、「我認為台灣唯一發展出來的是咖啡文化」、「其實台灣觀光主要就是美食」。

PTT 觀光景點 宮廟文化 台灣人

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