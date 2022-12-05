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台灣汽車駕照太難考？烏克蘭美女「考3次沒過」崩潰痛哭

聯合新聞網／ 綜合報導
烏克蘭籍Youtuber林佳娜（Tatiana Lin）在台灣考駕照，期間失敗3次，直到第4次才終於成功。 圖擷自Youtube
烏克蘭籍Youtuber林佳娜（Tatiana Lin）在台灣考駕照，期間失敗3次，直到第4次才終於成功。 圖擷自Youtube

來自烏克蘭的23歲YouTuber林佳娜（Tatiana Lin），日前為了考取台灣駕照，經歷了4次筆試、2次路考才終於過關，考試失敗還讓她一度難過到在鏡頭前爆哭，更直言「我好像這輩子沒辦法拿駕照」。

林佳娜昨（4）日在Youtube頻道上分享自己考取台灣駕照的過程，她坦言，過去在18歲在烏克蘭就拿過駕照，但當時只要報名並給多一點錢就可以取得，完全沒有上過任何課程。來到台灣後，她發現路上有很多摩托車，車速又快，而且考試制度完全不同，因此她住在台灣5年來一直都沒打算考駕照，「在台灣付錢不能拿到駕照，這對我來說很不可思議」

此次林佳娜骨氣勇氣報名駕訓班，上完1個月的課後，她先是因為看不懂英文，只能勉強用中文考試，所以接連2次筆試不及格，後來第3次雖成功考過筆試，她又因場考時忘記拉P檔和手煞車宣告失敗，當下她忍不住在鏡頭前崩潰大哭，「又沒過！我忘記拉P檔、D檔和手剎車，教練說掰掰下次見，這個為什麼那麼不公平，我好像這輩子沒辦法拿駕照」，所幸最後她在第4次考試終於通過，成功領到台灣駕照。

林佳娜自嘲，她從8月開始上駕訓班，11月才領到駕照，整整耗時3個月左右，她也好奇問駕訓班教練是否外國人都會比較難考，教練則表示其實有些外籍生的狀況不錯，但佳娜因為不是考自己國家的語言，加上有些專有的術語，會相對辛苦，能考到就很不簡單了。

YouTuber 駕照 駕訓班 烏克蘭

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