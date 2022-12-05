麥當勞點餐機好不好用引論戰 網友列舉種種障礙「莫名其妙」

隨著科技日益進步，連鎖速食店麥當勞也推出自助點餐機，不用透過店員就能完成點餐動作。對此，昨（4）日一名網友在網路上發文，詢問大家「會給麥當勞自助點餐機幾分的評價？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「麥當勞點餐機要給幾分？」為題發文，原PO坦言忘記是從什麼時候開始，幾乎每間麥當勞門市都有推出自助點餐機，也好奇詢問大家「如果要評價這台點餐機，要給幾分？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「為啥不能用現金付錢，還要去櫃台」、「我希望有一個選項，自備環保杯可以折扣5元」、「0分，連甜心卡都不支援」、「反應時間真的太慢，不知道是在慢啥」、「都點餐機了，機器還不能收現金」、「環保杯一定要去櫃台點餐，莫名其妙」、「換畫面還做轉場動畫，真是有夠好笑」、「觸控反應比停車場繳費機還爛」。

也有網友認為麥當勞的自助點餐機很好用，「100分！其實有個小祕密，但我死也不告訴你」、「用習慣就好，也蠻方便的，很討厭傳統排隊」、「我覺得很方便，櫃台容易遇到搞很久的人」、「其實還蠻方便的」、「跟店員點餐，我還不好意思要加菜加醬」、「不錯用啦，連我兒子都會點」、「不錯啊，還有人會幫忙送餐」、「不會一直問我要不要加點，我給90分」。