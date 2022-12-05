聽新聞
test
0:00 / 0:00
噁心！電影院見觀眾「抬腳」 雙腳墊在前方椅背上…網友加碼列5大缺德行為
看電影最討厭的事，想必除了遇到高談闊論的人，就是有人「抬腳」了吧。有網友就在電影院遇到缺乏公德心的人，脫去鞋子，把雙腳放在前方座位椅背的頭靠處，於是拍下照片發文公審對方。不少網友都直呼「缺德」，有人就指出一般遇到有人「抬腳」踏在扶手上，已足以令人生厭，更何況是放在頭靠處，簡直聞所未聞！
原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文稱，在電影院看到有人把腳放在前面座位的椅背上，「看電影腳這樣放也太噁心了吧」。從照片可見，有名戴眼鏡的男子正低頭滑手機，而他旁邊那位穿著「白色搭灰色」襪子的觀眾，大模大樣地把腿放在了前方座位的頭靠上，行為令人側目，但身旁的「眼鏡男」卻仿如閉目塞聽，全然沒有反應。
貼文引來網友熱議，紛紛狠批該觀眾「缺德」及「沒質素」，「這種的叫自私沒品沒水準」、「看螢幕都覺得那裡的空氣很臭」、「素質很差！不管前面有沒有人都不該這樣」。另外，還有網友提出「一物治一物」，「愛把頭髮放到椅背的女生請看這個」、「誰再把頭髮放椅背的希望你能遇到」，認為原PO的貼文能嚇退愛把頭髮放在椅背的人。
有網友就列舉另外5大電影院遇到的自私行為，包括踢椅子、講電話、手機沒有靜音、討論劇情提前爆雷、吃東西不斷翻弄膠袋發出聲音，令人大呼「受不了」，「這些真的不行」、「超沒品」。
延伸閱讀：
交友APP遇腹肌型男 約會遭呃飯食呃睇戲 港女嬲爆斥：豪畀乞衣
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言