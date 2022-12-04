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超商菜鳥交班發現少錢 過來人超有感：當天班直接變免費勞工

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO交班時發現少了300多元，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO交班時發現少了300多元，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

超商店員要處理的工作內容相當多，甚至交班時意外發現機台少錢，也只能摸摸鼻子掏腰包賠錢。今（4）日一名做超商的女網友在網路上發文，表示自己交班時發現少了300多元，因此感到相當自責和困惑，而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名女網友在Dcard上以「超商少了好多錢」為題發文，她透露自己才做4、5天，但今天交班時發現少了300多元。原PO提到除了機台有混用，還有客人在印發票時才說有零錢可以付，「不知道是不是操作的時候出現問題了，真的要哭死了，是我太笨了嗎…想問大家大概做多久才上手的？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這種情況應該是很傻眼，是不是都要店員買帳」、「結完帳才說有零錢，看妳要不要把找的錢+零錢直接換大面額給他，加法比較好算，雖然還是有算錯風險，記得一定要收錢」、「找錯錢、換錢換錯、存到錢包後還找錢、發票沒作廢、開機台前零用金留錯，這些都有可能」。

也有過來人分享自身類似經驗，「安慰妳一下，我少了2000元，當天的班直接變免費勞工」、「我做了半年，今天也不知道為什麼少了500元」、「之前過年跟老闆的兒子還有他女朋友一起上班，我都在裡面補貨，隔天說少2600元，還要三個人平分」。

超商 Dcard

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