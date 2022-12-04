小吃店開出6萬高薪徵人 熟內情網友曝原因：流動率一定很高

原PO到一間麵攤消費，發現牆上的徵人看板薪資超高，引起網友們熱議。 圖擷自爆廢公社 不少人都抱怨萬物齊漲的時代，只有薪水不漲，低薪也讓許多人哀嘆錢不夠用，不過有網友在一家麵攤的牆上看到徵人看板，三個班別的薪資都高得嚇人，照片一PO上網也引來許多討論。

從這名網友在臉書「爆廢公社」PO出的照片看到，店家要徵早班、中班、晚班三個班別的服務人員，時薪每小時220元到250元左右，工作時間和薪資分別是早班凌晨4點半到中午1點，薪水4萬7；中班是中午11點半到晚上8點，薪資4萬6；晚班則是晚上8點到隔天凌晨4點半，薪資5萬至6萬，晚班薪資下方還註明「要獨當一面」。

雖然開出高額薪水，但看板也註明「參考薪資」。除此之外，看板上還寫著「可抽成23%~26%」、「有無經驗可，做五休一」等資訊，原PO透露這是台中一間路邊麵攤的薪資，「說台中薪資低的平行時空？」

有熟知內情的人就透露，「這間你去吃看看就知道，它絕對值得這個薪水，外場、內場、廚房、收帳，全都一個人」、「這家分店很多間，可是每間價錢不一樣」、「這間很硬！就是一個人做全部開店的事，我去吃過」、「它有分店，差不多都是這個薪資，但很操勞」、「但是不好做哦！備料、廚房、炒菜炒麵、外場全部自己包辦」。

其他網友則說「如果是我，會挑戰最後那一個，我喜歡獨當一面」、「薪資不是只有看表面好嗎？」、「看了眾路知情者的說法，這是一個集三人以上工作量的，一人單挑大梁高薪啊」、「餐飲服務自己扛，超硬。你看那店，一定員工流動率很高」、「這老闆應該去便利商店挖人才」。