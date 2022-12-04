信箱鎖頭壞了沒修 人妻驚見被塞滿一堆「原味女性內衣褲」

通常打開信箱看到的不是信件，不然就是滿滿一堆的廣告物，不過有一名人妻家中的信箱因為鎖頭壞掉，竟然被人塞了女性貼身衣物，讓她看了又氣又無奈，只好趕緊拿去丟掉。她拍下照片PO到臉書上，引來鄉民們的熱議。

從原PO在臉書「爆怨公社」貼出的照片看到，信箱打開後竟然看到裡面放的不是信件或廣告物，而是好幾件女性的胸罩和內褲，各種顏色都有。原PO氣憤地說因為信箱鎖頭壞了，但拖很久都沒有更換，沒想到日前一早去開信箱時，竟然看到這噁心的一幕。

原PO趕緊回家戴手套並且拿袋子將這些內衣褲裝起來，然後拿去丟掉。她說「這次算是給我一個教訓吧！東西壞了就是要馬上維修，不可以一拖再拖」。

不少鄉民搞笑地說「老公的珍藏品被發現了」、「原味內衣可以上網賣掉」、「原味耶，可以賣錢」、「變舊衣回收箱了」、「原味絕醒」、「野戰後順手塞的嗎？」、「會不會是妳的飛下去，人家幫妳撿來放」、「誰的罩杯好大？」、「誰家的啊？一大早開門見凶兆，打包…公開認領」。

有網友推測可能是小偷準備闖空門放的，故意先將東西放在信箱，「除非是屋主，不然其他人不可能去動」，還有人分享自家社區在開信箱處裝有攝影機，原PO也表示自家是舊公寓，但她有認真思考過要在信箱裡面裝密錄器。