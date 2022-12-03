正妹帶戴腳環被嗆「賺吃查某」 網丟典故一堆人驚呆

現代社會開放，男女不管戴什麼類型的飾品都已不足為奇。有女網友近期在臉書社團發文，她訴苦表示，自己戴腳環卻被阿伯嗆聲是「賺吃查某」，令她忍不住大翻白眼。貼文一出後，不少網友感到氣憤，但有人也貼出相關典故，古代青樓女子確實有「系繩」，不少人也驚呆。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她問網友是否有聽過戴腳環就是賺吃查某的說法，因為有阿伯不僅叫她胖子，還說她戴腳環是賺吃查某，令她感到不解，大翻白眼。

對此，不少網友都為原PO氣憤發言，「亂講，戴腳環是時尚」、「沒聽過，什麼封建社會八股思想」、「回他，吃你家的米還是喝你家的水了是嗎」、「說這種話的人水準也沒好到哪裡吧」、「他有帶腦出門嗎」、「有些男生也會帶啊，不就賺吃查播」、「那帶幸運繩，不就家裡有喪事」。

不過，有網友也認為，「一般來說看顏質」、「要看身材跟顔值，有的人戴好看，有的就不那麼適合」、「這種事情聽聽就好，不要當真」、「戴腳鏈才算」、「其實阿伯只是想跟你裝熟找話聊」。

其中有網友也直言，這種說法跟典故有關，「古代是有這種說法，所以有些有聽聞的老一輩都看不慣，一來是犯人才在腳上帶銬，二來是以前賣身女子會帶」、「很久以前某些酒家小姐真的腳上有腳鏈」。

有人更貼出「下海系紅繩，從良斷青絲」的典故，該典故出自於古時候貧苦少女家中環境不佳，只好前去青樓賣身，為保留一絲顏面，會在腳踝處系上一根紅繩，雖然接待客人時，將退去身上的衣物，但還系著紅繩，不至於一絲不掛，紅繩象徵最後的尊嚴，不過現代社會，系紅繩已純屬裝飾，已無特殊寓意。