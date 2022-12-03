麥當勞杯子改版「不能帶走了」 麥胞揭：還會陸續引進

12月1日起有不少新制上路，其中台北市飲料店禁用一次性塑膠杯，有網友近日到麥當勞用餐發現杯子和以前不一樣，疑惑「這是重複使用的還是一次性的？我可以帶走嗎？」，引發網友討論。

一名網友在《Dcard》發文，提到最近到台北市一家麥當勞內用餐點，發現可樂的杯子跟外帶的不一樣，「來的時候就沒有蓋子，杯子材質也是塑膠感，但厚很多，不會像外帶杯一樣會軟掉」，原Po表示後來離開的時候有看到內用杯回收區，但不確定杯子是不是可以重複使用或帶走。

文章貼出後不少麥當勞員工在底下留言「之後麥當勞都會改成內有用杯以及外帶杯可以做選擇！內用杯就是由我們內部清洗重複使用」、「內用杯目前測試店在台北的某一家店，循環杯北部不知道幾家，台南有三家，未來陸續會增到20幾家循環杯，明年估計會陸續引進內用杯，所以以後麥當勞會有內用杯、環保杯、循環杯」、「前麥胞路過，以我們廚具清洗流程，杯子乾淨的程度是絕對可以放心的」。

其他網友也紛紛留言「開始有內用杯後要來認真記得帶杯子了，本身在餐飲業上班，去外面吃飯用內用杯都有點怪怪」、「怎麼覺得不太衛生⋯應該還是可以要求用外帶杯吧」、「希望可以出限量讓喜歡的人可以收藏一下」、「感覺很多會被客人順手丟進垃圾桶」。