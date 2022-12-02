網友約看夜景「被丟包亂葬崗」小黃司機來載曝1句！他嚇到急收驚

別被戀愛沖昏頭。一名網友分享，他與交友軟體上認識的男生相約看夜景，一上車卻發現還有另外3名男子，對方主動找他閒聊，讓他漸漸卸下心房，開到一半時駕駛電話響起，他請原po先下車迴避，結果對方竟駕車離去，他慘被丟包在公墓，幸虧最終有叫到計程車順利返家，看到有人半夜出現在這，連司機都驚訝「那邊是亂葬崗，司機大部分都不敢來這裡載客」。

該名網友在Dcard上分享慘痛經驗，他平時有在玩交友軟體，因此與網友吃飯、看電影是一件習以為常的事，那天他用交友軟體配對到一個「小台客」，聊沒幾句對方邀約他去看夜景，原本考慮騎車距離太遠想拒絕，但對方改口說要開車，他便心動答應。

不久後來了輛白色轎車，但車內已經有其他「4位屁屁台台的男生」，當下他察覺有異，但對方主動找他聊天，更表示他們對同志的尊重與包容，加上前往夜景區的位置也無異狀，因此讓他卸下戒心，一路開到夜景區。

然而，開車到一半駕駛突然接起一通電話，以電話內容不方便被外人聽到為由請他先下車迴避，原po也不疑有他有下車了，沒想到車內的人故意問他，「夜景是不是在另一邊？」，並表示要去前方迴轉，便隨即駕車離去。

丟下原Po獨自在漆黑的深山裡，道路兩旁是雜草叢生的公墓，身後還頻傳狗吠聲，嚇得他完全不敢回頭，只好打給朋友求助，一邊害怕地走下山，怎料他們又開車折返，按幾聲喇叭後說「你走到這了喔！」一行人便揚長而去。

原PO這時只好先故作鎮定，試著用手機叫車，「我站在路燈下，聽著身旁的蟲鳴鳥叫越來越發毛，手都開始麻起來」，幸虧下秒跳出叫車預約成功訊息，他緊張地催促司機「開快一點，那邊真的很可怕」，結果司機直接棄單。

正當他萬念俱灰時，手機又跳出叫車預約成功訊息，而司機果真也開來載人，開到一半司機好奇問他，大半夜怎麼會出現在那裡，並透露「那邊是亂葬崗，基本上在地人都知道，且司機也不太願意去那邊載人」，原PO只好笑笑解釋「是朋友捉弄我」。

順利到家後，司機不斷提醒他要記得去拜拜，隔天原PO也立刻去宮廟收驚，結果師姐透露，「有被敲了一下，要跟你討吃的」，最後燒完紙錢給祂，事情才平安落幕。事後，他回想起整個過程，才發現當下的行為超危險，假如對方要對他怎樣，基本上他也是逃不掉且不會被發現。另外，他也警惕大家「戀愛腦可以，但請適可而止」。

文章曝光，網友們紛紛留言「好扯喔，不過有點納悶動機，沒搶你錢也沒把你擄走，感覺還真有點像欠K朋友的惡作劇」、「我覺得那四個人才要注意一點，做這種事連亂葬崗的好兄弟都看不下去，已經跟一台車了吧」、「好可怕的經歷，玩交友也是要有原則吧，聊沒幾分鐘就要出去，你跟小朋友一樣欸」。