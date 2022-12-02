選戰大敗「民進黨真懂問題出在哪？」 網笑：他們只在乎1件事

九合一選舉落幕，民進黨大敗，大台北首都圈的北北基桃竹縣市首長選戰全盤皆輸，黨主席蔡英文因此下台。不過也網友質疑，「民進黨真的能知道問題出在哪裡嗎？」對此，許多人都嗤之以鼻，直言「別傻了！對民進黨來說，想辦法撈錢才是他們想做的」。

一名網友在PTT發文表示，「看了民進黨20多年風風雨雨，這個政黨有成功也有過失敗，曾經是年輕人（包含我年輕時）心目中的第一大品牌，但這次地方選舉卻選的不怎麼樣，黨主席也下台，他們說會檢討啦，但我只是好奇的是，民進黨真的看的到問題點，知道大多數的台灣人民用選票傳達他們什麼訊息嗎？」

該網友質疑，「以結果論來說，民進黨就是選的不好，但他們真的能抓出原因嗎？還是說民進黨長久以來都被小眾的熱情支持者沖昏頭，以為台灣大部分的民眾都支持他們嗎？」

其他網友紛紛留言「別傻了！對民進黨來說，想辦法撈錢才是他們想做的，勾結黑道、地方勢力、甚至跟國民黨合作就是為了撈錢」、「檢討人民也是檢討」、「的確是沖昏頭，自以為能解決地方派系壟斷的問題」、「民進黨這幾年舔資舔建商太嚴重，鄭文燦跟建商有多好，桃園人都馬知道，比吳志揚還黑」、「民進黨政客從政是為了撈錢啊」。

還有網友留言「被民進黨炒房地產搞得桃園在地人都買不起自己家鄉房」、「怎麼會不知道，但國家錢太好挖了，特權太好用了，才會變得那麼無恥，而還在幫無恥的黨辯護的只能用下賤來形容」。

不過也有網友認為「哪個政黨沒去和派系妥協、沒去請地方樁腳幫忙？大家都有」、「國民黨、民進黨、民眾黨這些都一樣啦」、「時代那群最不撈錢了，也沒看大家支持他們」。