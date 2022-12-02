三寶駕駛超瞎自創停車格！管理員出神招對付 破萬名網友大讚

當駕駛人有停車需求時，除了可以找路邊車格，也可以停在室內停車場。一名網友在臉書上發文，貼出一張車主把車停在停車場出入口空間的照片，並分享管理員的爆笑處理方式，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆料公社」上發文，從照片中可以看見，一輛白色休旅車停在停車場轉角處，甚至擋住部分出入口空間，可以推斷這輛車停的位置，並非是合理的停車格，還可能造成危險發生。

仔細一看，可以發現該輛休旅車的車窗被貼數張白紙，上面用黑體字清楚寫著「自私鬼不要把車停在車道」，引擎蓋上還被放了一個三角錐。對此，原PO在貼文中直呼「幽默的爆氣停車場管理員」。 休旅車的車窗被貼數張白紙，引擎蓋還被放了一個三角錐。圖擷自爆料公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「怎麼都會有亂停車的人」、「那是聖誕帽啦！好應景啊」、「真的超沒水準的停車方式」、「停在這裡心臟也很大，都不怕被撞」、「有人說是『雪寶』，還真的很像」、「突然想起一句廣告詞…只要我喜歡，有什麼不可以」、「有沒有一種可能，是怕開會遲到所以臨停」。

也有網友很有共鳴，「這種人真的超多，百貨公司一堆自認沒有影響他人就亂停」、「這種人在商場的停車場超多，只在乎自己的方便」、「真的超多很有創意的朋友都會在停車場自創停車位」、「一堆沒水準又自私自利的人，有的停車還一輛車佔用兩個停車格」、「這種人挺多的，重機也是，哪都能停，連私人車位也停」。