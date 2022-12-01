快訊

同意國民黨徵召補選立委？ 王鴻薇僅回「6字」

美國10月PCE通膨升幅縮小 Fed升息2碼篤定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家裡遭鄰居偷裝針孔 妹子見「這位置」嚇呆：不知道被看了多少

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，偶然發現家裡廁所被裝了針孔攝影機，由於她們家和鄰居房子距離不到一公尺，因此懷疑就是鄰居偷裝的。圖／ingimage
一名女網友表示，偶然發現家裡廁所被裝了針孔攝影機，由於她們家和鄰居房子距離不到一公尺，因此懷疑就是鄰居偷裝的。圖／ingimage

太可怕了！近日一名女網友PO文表示，偶然發現家裡廁所被裝了針孔攝影機，由於她們家和鄰居房子距離不到一公尺，因此懷疑就是鄰居偷裝的，讓她崩潰直呼「不知道被看了多少」，貼文引來網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard發文表示，家裡有四位女性住在獨棟的房子裡，前陣子洗廁所時，竟發現家中廁所被裝了針孔，由於廁所和對面鄰居的房子距離不到一公尺，幾乎是快碰在一起，讓她認定是鄰居偷裝的。

原PO提到，「窗戶是不透明的，外面看不到裡面，也有欄杆圍住就也沒特別去鎖，殊不知牆壁角落竟然被偷裝了監視器 」，雖然已經報案，也換了一個安全窗，但她仍是心有餘悸，「不知道裝了多久、被看了多少，要不是打掃廁所偶然發現，還不知道對面住了一個這麼下流可怕的人」，提醒大家千萬不要大意，窗戶和大門務必鎖好鎖滿。

貼文一出，網友紛紛留言「好恐怖，怎麼進去的」、「超可怕的，其他地方也檢查一下吧」、「妳確定不是房東偷裝的？」、「可以請問怎麼發現的嗎？長什麼樣子？」、「我前一陣子也遇到房客偷拍，真的不知道這社會那麼變態」。

針孔攝影機 監視器 偷拍 Dcard

延伸閱讀

正妹同事上班「穿這樣」他怨影響工作 老司機嗨：不要破壞福利

手機發現女性如廁偷拍片 色男花1萬達成調解獲緩刑

劉雨柔上健身房竟見針孔 負責人否認偷拍卻賠償獲緩刑

變態！OL染性病源頭竟是公司水？針孔鏡頭驚揭清潔工內幕

相關新聞

家裡遭鄰居偷裝針孔 妹子見「這位置」嚇呆：不知道被看了多少

太可怕了！近日一名女網友PO文表示，偶然發現家裡廁所被裝了針孔攝影機，由於她們家和鄰居房子距離不到一公尺，因此懷疑就是鄰居偷裝的，讓她崩潰直呼...

冷氣團來了？他穿禦寒衣物「快熱到中暑」 網笑：地理沒學好

近幾日北台灣天氣轉涼，民眾出門都要多加件外套，不過南部就有人反映，氣象預報的冷氣團根本是北部限定，他想說天氣冷出門穿厚一點，結果熱到狂流汗還差點中暑，他不禁茫然問道「冷氣團就這？」

世足精準下注他6萬爽翻成67萬 聽友一句神預言崩潰「錢消失了」

近日全球瘋世足，許多球迷也會下注運彩，除了能收獲支持球隊贏球的快樂，還有外快當小確幸。不過有民眾前前後後下注6萬，神準預測讓他翻倍成67萬，沒想到事後想領錢卻發現網站無法登入，「錢全消失了」，讓他非常崩潰。

新北里長連任失利「秒關門不理人」 里民傻眼：1個月後才交接耶

九合一大選終於落幕，幾家歡樂幾家愁，但近日一位新北市汐止區里民就爆料，該里現任里長競選連任失利，竟未等到下任里長接任，就直接「把門關上，不理里民了」，貼文一出引起許多網友熱議。 這名網友透過臉書

好心外借卡式爐！友人卻嫌：怎沒裝瓦斯 害我們差點沒得吃

和他人借東西時，不僅要有口頭上的禮貌，有些消耗性備品也該自己準備。昨（29）日一名網友在臉書上發文，表示自己好心借朋友卡式爐，結果對方卻嫌棄沒有附瓦斯，而貼文曝光後也掀起討論。

肌肉男上班「這樣穿」被主管念讓人有壓力 網勸：低調保平安

上班到底該怎麼穿，常成為職場熱門話題。一位身形壯碩的男網友表示，被主管及同事念了一下服裝，請他不要穿運動緊身衣來上班，會讓人有壓力感，建議穿寬鬆一點的衣服，最後只好順從「民意」改穿大尺碼衣服。貼文曝光，不少上班族表示認同，「低調保平安」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。