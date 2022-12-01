冷氣團來了？他穿禦寒衣物「快熱到中暑」 網笑：地理沒學好

近幾日北台灣天氣轉涼，民眾出門都要多加件外套，不過南部就有人反映，氣象預報的冷氣團根本是北部限定，他想說天氣冷出門穿厚一點，結果熱到狂流汗還差點中暑，他不禁茫然問道「冷氣團就這（樣）？」

一名屏東網友在PTT發文表示，先前氣象預報說11月29日到12月2日止，會有入秋首波冷氣團報到，全台有感降溫，因此他特別穿上厚一點的衣服禦寒，結果屏東一點都不冷，一早氣溫26度還出大太陽，他在室內甚至熱到流汗，幾乎快要中暑，讓他困惑問，「什麼有感降溫，這次冬天就這（樣）？」

一些網友聞言笑說，「沒學地理課嗎？你那裡緯度那麼低」、「北回歸線以南的屏東是屬於熱帶氣候區你知道嗎？」、「太看得起第一波降溫啦，我還在短袖」、「前兩天還在開冷氣」、「12月還沒開始冷也是蠻慘的」、「哈哈南部人是在鬧」。台北網友則直呼差太多，「台北超冷欸」、「台北炸冷」、「台北很冷」。

據悉，這波冷氣團確實是北部限定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮11月29日就在「三立準氣象．老大洩天機」表示，1日由於冷空氣籠罩，台灣北部、東半部會有局部降雨，北台灣較為濕冷，需注意保暖，至於中南部則為多雲時晴，陽光仍會露臉，唯早晚氣溫略降。