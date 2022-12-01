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世足精準下注他6萬爽翻成67萬 聽友一句神預言崩潰「錢消失了」
近日全球瘋世足，許多球迷也會下注運彩，除了能收獲支持球隊贏球的快樂，還有外快當小確幸。不過有民眾前前後後下注6萬，神準預測讓他翻倍成67萬，沒想到事後想領錢卻發現網站無法登入，「錢全消失了」，讓他非常崩潰。
原PO在Dcard分享朋友慘事，稱日前朋友找他一起玩運彩，並分享自己的戰績－－先是壓中沙烏地阿拉伯獲勝，下注1萬變2萬，之後再加碼5萬，共7萬全壓日本，再次神準壓中，賭金翻了N倍變67萬「超爽啦」。
原PO也驚訝朋友的命中率，但仍擔心的問「會不會領不出來」，此時朋友信心滿滿掛保證「晚點領給你看，今天我要壓韓國」，沒想到半小時後就發現下注網站一片空白無法進入，崩潰怒罵「X你娘我的錢消失了」！
一連串反轉再反轉的對話笑翻網友，幸災樂禍地留言「笑死」、「你朋友一定暗自罵你烏鴉嘴那麼準」、「這算烏鴉嘴還是預言嘴」、「網址就不是官方運彩的，是的話不可能領不出來，直接下課」、「一看就知道一定地下的」、「官方賠率再爛，錢都領得出來，反觀地下的賠率隨便用個200倍，錢下去了，也賭對了，然後錢領不出來有比較好嗎」。
內行網友也表示，原PO朋友是進「黑博弈網站」，表示「這種網站有一半是後台可以修改概率的遊戲，另一種就是賭球」，並曝光內幕要大家小心：
- 這種網站基本是台灣人做的，公司幾乎都在內湖區。
- 購買網站的基本是中國人，客服也是中國人。
- 他們的賺錢方式就是讓你充錢進去賭博，如果你賺了，會給你一個再賭X次才能領出錢的模式。
- 如果你爆賺很多，你的賬戶會出現在客服後台跳警告彈窗，客服可以隨時關閉網站掛上正在維護，期間對你賬號進行封鎖註銷等行為。
- 其實這就是一個詐騙模式，你錢進去90%都取不出來（小額可能還會讓你過），綁定銀行卡輸入個人資訊有被賣掉的風險。
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