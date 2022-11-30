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新北里長連任失利「秒關門不理人」 里民傻眼：1個月後才交接耶

聯合新聞網／ 綜合報導
九合一大選落幕，民眾在投票當天將票投給屬意的候選人。報系資料照／記者劉學聖攝影
九合一大選落幕，民眾在投票當天將票投給屬意的候選人。報系資料照／記者劉學聖攝影

九合一大選終於落幕，幾家歡樂幾家愁，但近日一位新北市汐止區里民就爆料，該里現任里長競選連任失利，竟未等到下任里長接任，就直接「把門關上，不理里民了」，貼文一出引起許多網友熱議。

這名網友透過臉書社團「汐止集團」發文，表示在自己居住的里，現任里長競選連任失敗，但明明距離12月25日任期交接還有1個月時間，「里長就關門，不理里民了」，這讓她相當傻眼，直呼「您這個月不是還有領現任里長的薪水嗎？哪招？」

貼文曝光後，許多網友都忍不住驚呼「都沒上了，服務什麼？不知道里長無給職？ 不做最大啊！」、「這個月是療傷期？」、「換個想法，好險下一屆沒選上」，但也有人出面緩頰，表示原PO當時是到活動中心的里辦公室尋人未果，但其實該里長大多都在住家的里辦公室處理公務，又或者里長外出洽公服務里民，因此原PO才會碰到「里長不開門」的狀況。

對於原PO質疑里長領薪水一事，事實上，里長為「無給職」，並沒有薪水可以領，但可動用區公所每月撥款的「事務費」，立法院於今（2022）年4月15日三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正案，確定將村里長事務補助費由現行每月4.5萬元調高至5萬元，並自今年12月25日開始施行。

汐止 薪水 投票 2022大選 新北市選舉

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