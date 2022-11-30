好心外借卡式爐！友人卻嫌：怎沒裝瓦斯 害我們差點沒得吃

和他人借東西時，不僅要有口頭上的禮貌，有些消耗性備品也該自己準備。昨（29）日一名網友在臉書上發文，表示自己好心借朋友卡式爐，結果對方卻嫌棄沒有附瓦斯，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在臉書「爆怨公社」發文，原PO透露朋友要去露營，所以跟他借了大火力的卡式爐，最後和對方拿回來時，還禮貌性詢問「怎麼樣，還好用嗎？」沒想到對方卻回應「你的卡式爐都沒有裝瓦斯的喔？害我們差點沒得吃！」對此，原PO感到非常不滿，「這年頭借人東西連燃料都要準備的喔？要不要連菜也幫你準備啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「用一個卡式爐看清一個朋友，很划算啊」、「這麼囂張，以後都不要借任何東西，連卡式爐都還要用借的，還露什麼營啦」、「厚顏無恥的人非常多，好像什麼都是應該的」、「耗材自己準備不是常識嗎？」、「超級沒禮貌耶…這種我都不想再跟他有交集了」。

也有網友提到，「我的借出去就沒回來了，這樣你有沒有覺得比較安慰？」、「之前親戚回國找工作，沒車到竹科，我們就心想多的老爺車可以借他們用，第一天晚上我就被罵說車裡油箱是空的，結果第二天還回來，技術更好，油箱更空，差點去不了加油站，那第一天幹嘛罵我」。