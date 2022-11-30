肌肉男上班「這樣穿」被主管念讓人有壓力 網勸：低調保平安

上班到底該怎麼穿，常成為職場熱門話題。一位身形壯碩的男網友表示，被主管及同事念了一下服裝，請他不要穿運動緊身衣來上班，會讓人有壓力感，建議穿寬鬆一點的衣服，最後只好順從「民意」改穿大尺碼衣服。貼文曝光，不少上班族表示認同，「低調保平安」。

一位男網友在《Dcard工作板》以「工作不能穿運動緊身T恤嗎？」為題發文寫道，維持重訓習慣已兩年，全身肌肉鍛鍊有成，平常很習慣穿運動緊身衣展現肌肉線條。但最近到新公司擔任作業員，資深同事和主管領班卻來跟他說，「不要穿這種運動緊身衣，會給人有壓力感以及暴力傾向」、像是個「有閒有錢保養身體的紈絝子弟」。

原PO表示，同事建議他盡可能穿寬鬆的衣服，不要刻意顯現手臂肌肉及無贅肉的腰身，衣服越寬鬆越好、越大件越安全，比較給人感覺「看得順眼」。最後，原PO也順從建言，都改穿尺碼2XL的衣服。

貼文曝光，有人認為公司管太多了，「練肌肉就是為了讓人心平氣和的跟我講話啊，不然勒」、「如果公司服儀有規定還沒話說，但如果他們可以把肌肉大跟暴力傾連結一起，那他們觀念本來就蠻有問題的、「我超愛看男生穿這種緊身T，很性感欸」

但更多人表示「認同」公司做法，「在公司真的要低調，低調才能保平安」、「同意，公司都知道我有練，但我都穿oversize去換制服，還是低調點好」、「我路上遇到這種穿著的人確實會有一點恐懼，比較有攻擊性的感覺，但也就自己心裏的感覺」、「應該是很多同事拿這個講些閒話吧，主管提應該是為你好」、「職場就是會有一些潛規則」。