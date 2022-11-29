他怒愛車成「行走招牌」…網出奇招解套 但內行人曝唯一解方

不少人停車時會收穫「意外的驚喜」，像是喝過的飲料杯、房屋出售的傳單、甚至是菸蒂等等，不過有網友表示，自己的腳踏車竟被房仲業者掛上寫有賣房資訊的牌子，成了「行走的招牌」。網友紛紛出奇招替原PO解套，但內行人卻表示，最有效的方法只有「約出對方來」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」上發布一張圖片，只見圖中的腳踏車，被房仲業者綁上一塊寫著「森美術、急、5280萬」的板子，並附上一串電話號碼。原PO憤怒的直呼「沒水準」，因為房仲將賣房資訊綁在他的腳踏車上，讓他的愛車成了「行走的招牌」。

這則貼文引起網友們的迴響，有人表示可以調整看板上的價錢，「把5劃一竪變成＄，詢問度會很高」、「改什麼改啊⋯⋯就直接把5擦掉、變280、讓他接電話接到手軟」；還有網友「善用」看板上的電話號碼，替原PO扳回一城，「我已經幫他報名很多健身房，以及幫他解決資金問題」；更有人表示可以「打給房仲說要看屋，就騎這台去看吧，看完順便請他拆掉」、「拆下來，找一條束線，去派出所外面警用機車停車格，幫忙束到警用機車上面」、「最簡單就是幫他把這塊牌子掛上電線桿，什麼都不要動，環保局會打給他，問要繳罰單還是電話停話」。

不過這些建議馬上被內行網友一一駁回，「改價格也沒用，只會讓更多買方打電話給他（房仲），這樣他會有更多淺在買方資料」，他表示，這個門號看起來像「靶機」，也就是房仲為了推銷購買的人頭號碼，即便遭環保局開罰，也不會罰到房仲本人，「唯一有效的方法，打電話假裝要看房子約他出來」。