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過個橋就到！他講完電話發現「司機偷上國道 」 還嘴硬：我走最近的

聯合新聞網／ 綜合報導
計程車示意圖，非新聞事件當事人車。圖／聯合報系資料照片
計程車示意圖，非新聞事件當事人車。圖／聯合報系資料照片

一位民眾從台北市西門攔車打算回新北市三重，原本只要過個橋就到的路程，司機卻趁他講電話不注意時開上國道，被發現後還堅稱是選最近的路走，該民眾氣得一下國道就立馬走人，結果發現自己已經被載到林口，還白花了600元車錢。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文譴責，他的友人日前攔了一台計程車從西門返回三重，原本走忠孝橋或中興橋只要短短10分鐘就能抵達，豈知司機趁著乘客講電話之際偷繞路，等友人反應過來計程車已經開上國道，他向司機抗議，對方還很兇地說，「你自己沒講你要從哪條路回去，我當然走最近的，不然你現在下車」，最後一下國道，友人立刻付了600元走人，才發現下車地是在林口。

這名乘客原本想去三重，最終卻被載到林口。圖擷自Facebook
這名乘客原本想去三重，最終卻被載到林口。圖擷自Facebook

該篇文章一出，近2,000人點讚關注，不少網友留言直呼太扯，「我路邊攔還是很多正常的司機，只是這個實在太超扯」、「從林口去叫做最近的？這……」、「西門到三重上國道？騙外地人嗎？」、「真的垃圾黃無誤，過個忠孝橋就到三重，偏偏要繞遠路」。

還有網友建議，「至少用Uber，遇到不良司機，你至少還可以客訴負評且系統自動留搭乘紀錄」、「其實計程車上都有錄音的監視器，有爭議可以直接報警請警察處理」、「沒記車號沒關係，只要有時間地點就可以調監視器，有上國道還可以調ETC紀錄」。

不過也有網友質疑故事真實性，「真的要上到國道，要走到台北橋附近欸，怎可能講電話講到忘我？司機真的敢這樣肯定是不想要做了」、「林口真的扯！不過西門町到國道也是很遠，怎麼都沒發現？」、「這會不會太離譜了？沒憑沒據的有點誇張」。

計程車 國道 西門町 林口

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