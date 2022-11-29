走在路上驚見「真・斑馬線」 網直呼：簡直如假包換！
在台灣「行人穿越道」通常俗稱為「斑馬線」，因其黑白相間條紋而得名，然而近日有網友在路上發現「真・斑馬線」，貼在臉書上引來破4萬多人讚，他表示「這才是我要的斑馬線」。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張圖，地點疑似在土城大潤發附近，馬路上竟出現了「真・斑馬線」，靠近人行道的一側還真的出現斑馬的頭與前腳，相當引人注目。
該文貼出後引來破4萬多人按讚，破5百多次分享，許多網友表示「全台各地的馬路，如果都圖繪這麼可愛，我一定願意每天出去」、「好看，這樣做才會美化城市」、「如假包換的斑馬線」。
有網友也開玩笑表示「終於把斑馬線還給斑馬了」、「離馬路還給馬的那天也不遠了」。也有網友專業說明「斑馬線」的真正名稱，表示「其實它是叫枕木行人穿越道，斑馬線其實是斜的」、「正確來說是枕木紋行人穿越道」。
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