高虹安勝選後秒成立罷免社團？ 網紅秀證據轟：民眾黨自導自演

民眾黨新竹市長候選人高虹安在26日贏得選舉，然而網路上卻馬上出現「wecare 罷免高虹安 還我沈慧虹粉絲團」的社團，試圖罷免高虹安，知名網紅「音地大帝 Indie DaaDee」就踢爆該社團根本是「自導自演」。

高虹安當選新竹市長後，臉書出現「wecare 罷免高虹安 還我沈慧虹粉絲團」社團，引發網友關注，也引來不少質疑聲。

知名網紅「音地大帝 Indie DaaDee」就在28日深夜踢爆，發現這個社團有多次改名紀錄。該社團從2020年2月3日建立「高虹安粉絲後援會」，後來在2021年6月25日將名稱變更為「陳時中部長粉絲團」，之後又於2022年9月21日將名稱變更為「林志堅市長前進桃園後援團」，同年10月26日將名稱變更為「高虹安粉絲後援會」，選後又將名稱變更為「wecare新竹 罷免高虹安 還我沈慧虹粉絲團」。

音地大帝踢爆罷免社團曾多次更名。 翻攝「音地大帝 Indie DaaDee」臉書。

音地大帝表示，社團一改名，各家媒體馬上跟進報導，因此質疑「不是民眾黨自導自演操盤是什麼？」，他也痛批柯文哲都堅定認定自己沒有網軍，僅批評民進黨搞網軍，根本「病得很嚴重」。