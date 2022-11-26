公司尾牙辦在選舉日！她怨「根本故意的」 網逆風反讚：有不去的理由了

今（26）日是九合一選舉投票日，不少人紛紛返鄉投票，一大早投票所就大排長龍。一名網友的公司尾牙剛好跟投票日辦在同一天，導致不少人由於尾牙的關係無法返鄉投票，令他相當難過，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「女人版」發文，他的朋友沒辦法投票，原因是公司尾牙跟投票日剛好是同一天，因此不少人都選擇不去投票而是去尾牙吃飯抽獎，令他不禁直呼，「根本就是故意讓大家不能投票」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「不去尾牙又不會怎樣」、「去尾牙就是去當小丑，讓主管考核你跟同事之間互動，有的還要活動排演」、「不要吃啊，尾牙不都很難吃嗎還要賠笑」、「真好，這樣就有不去尾牙的理由」、「這樣就有藉口不用去尾牙當小丑，不是很好嗎？」、「尾牙不去會怎樣嗎？」、「公司：不對呀，吃的人怎麼還這麼多？」、「哇，哪間公司這麼沒品？」、「爛公司可以逃了」。

有網友則表示，可以一早開放投票後，先去投再去尾牙，「一大早去投啊，尾牙從早餐開始吃？」、「哪一家公司尾牙從早吃到晚」、「你公司8點吃到4點？」、「尾牙從早餐開始吃，吃完也能來得及投吧」，對此，原po則表示，由於是北漂還要回家投票太遠了，網友認為，「8點投完，就馬上奔回去吃尾牙啊」」、「自己不想去投票還找一堆藉口」。