父讓孩子選財產要「土地或2000萬現金」 網友戰翻天

若分財產時能選擇要土地或現金，每個人的選擇可能有所不同。日前一位網友發問，最近同事開始分家產，爸爸告訴同事「可以選要2000萬的農地，還是要2000萬的現金」，讓原PO不禁好奇「大家會怎麼選？」

一名網友在PTT發文表示，他跟同事在聊天時，聽到對方提及最近家裡要分家產，因為老爸比較疼他，所以讓他優先選擇要「價值2000萬的1.5分農地，還是要2000萬的現金」，同事不知道要選哪個，原PO也好奇「大家會怎麼選？女生都選現金嗎？」

對此，有人支持拿農地「100%土地」、「現金抽稅比土地多，可以看土地的價值，而且農地不用繳稅」、「農地要看地點，一分半就有2000萬的話，聽起來地點不會太差」、「選擇土地可以去查，有沒有機會要重劃，如果有就價值上億，一堆地主就是這樣出現的」、「都內的農地使用強度比較值錢，可以合法變成社福機構用地等等」。

也有人認為拿現金保險「一分半農地沒用，除非你等徵收，現金才是最實際的」、「選現金，我覺得不動產流動性太差」、「選現金很好利用，有想要的地也可以用買的」、「可以拿現金去買自己喜歡的不動產就好」。